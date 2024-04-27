Влюбить до последнего мха. Как нацпарк «Салаир» устанавливает туристические ловушки и чем это поможет «Горной Колывани»

Если раньше не каждый местный знал, что на Салаирский кряж можно заехать не только за черемшой, то теперь о его красотах заговорили на федеральном уровне. Спустя три года после запуска «Салаира» на Алтае предстоит открытие второго национального парка — «Горная Колывань». О том, как развивается его «старший брат» и какие уроки можно извлечь из этого опыта, altapress.ru поговорил с Денисом Соломахиным, замдиректора по развитию туризма в нацпарке «Салаир» и Тигирекском заповеднике.

От случайных туристов до фестивалей

Как отмечает собеседник, ранее на Салаирский кряж люди в основном отправлялись, только чтобы покататься на лыжах в Тягуне или Тогуленке, и предпосылок к массовому организованному туризму не было.

«Салаир» наладил связь с управлением по развитию туризма края, туристско-информационным центром и бизнесом. Подключился АлтГУ со своей научной работой, которая открыла новые объекты не только для туристов, но и для самих работников нацпарка.

Теперь «Салаир» разрабатывает сеть троп и туристические маршруты как на своей территории, так и вне ее. Подключилась местная администрация, и появились экологические фестивали «Тогул», «Душа Салаира» и «День Чумыша».

«Жители задумались о том, что у них есть возможность привлекать туристов и зарабатывать на них, — сказал Денис Соломахин. — Если раньше туризм в этих местах не звучал как тема развития, то теперь каждый глава из Салаирской зоны говорит о его перспективах губернатору».

Сейчас нацпарк только начинают делить на функциональные зоны: особой охраны, заповедную и рекреационную. В последней и можно будет выстраивать турбизнес.

Разбираться во всех новых требованиях, договариваться и собирать обратную связь помогает специальный общественный совет. Он связующее звено между местными жителями, нацпарком и властью.

«Не везде такая структура есть, а зря. Туризм предполагает вовлечение широкого круга людей, запираться от них нельзя», — говорит Денис Соломахин.

Денис Соломахин в экспедиции. Денис Соломахин

161,2 тыс. га — площадь нацпарка. «Салаир» создали 11 сентября 2020 года. Он захватывает территории Заринского, Тогульского, Ельцовского и Солтонского районов.

В режиме ожидания

Развитие туризма в нацпарке, как и само его существование, поддерживается федеральным бюджетом. В том числе за счет его средств прокладывают и строят тропы со стоянками, а также поощряют сотрудников-экскурсоводов.

Но на это не всегда хватает денег, поэтому «Салаир» участвует в конкурсах и выбивает дополнительное финансирование за счет нацпроектов.

В будущем руководство рассчитывает на то, что развитие туризма можно будет окупать с помощью экскурсий и сдачи мест размещения. Их начнут строить после того, как в Минприроды РФ утвердят положение о нацпарке, которое, в том числе, определяет функциональное зонирование территории.

На базах отдыха неподалеку пока хватает места еще немногочисленным туристам.

Нацпарк «Салаир». Денис Соломахин

Как объясняет Денис Соломахин, гостевых домов может быть больше, но местные жители ждут методичек, которые объяснят изменения в законе о сельских домах. «Те, кто планировал начать такой бизнес весной, замерли — они еще не понимают правил игры», — сказал собеседник.

В самом нацпарке строить инфраструктуру можно будет, только пройдя через конкурс. А вот единственное условие экскурсионной работы — аттестация. И в этом есть проблема.

«Если раньше человек мог работать в Тогульском районе, быть лучшим специалистом по тайге и этого хватало, чтобы увлекать рассказами гостей в своем чайном домике, то теперь нет. Нужно сдавать экзамен обо всем крае, по всем маршрутам. Можно сдать, но как-то нецелесообразно, — считает собеседник. — Мы пытаемся через Минприроды и Алтайтурцентр показать, что должны быть локальные гиды. И на федеральном уровне такую аттестацию уже обсуждают».

Куда идти дальше

Как говорит Денис Соломахин, туризм держится на трех китах: место размещения, питание и интересные люди с объектами.

Чтобы появились места размещения, нужен турпоток — сигнал для бизнеса, что можно заработать. А чтобы люди отправились в путь, пусть даже на один день, им нужно знать, зачем, а также к кому или к чему они едут.

Нацпарк «Салаир». Денис Соломахин

Нацпарк поставил перед собой задачу воспитать группу экскурсоводов, которые будут работать на Салаирском кряже. Из талантливых подростков краевого детского экологического центра готовят гидов. Когда они станут совершеннолетними, смогут легко пройти обучение по специальной программе, аттестоваться и начать карьеру.

В основном детей учат работать на особо охраняемых природных территориях.

«Если ты умеешь это, то на других объектах будет проще: уже знаешь, как соблюдать правила безопасности и ориентироваться в изменяющейся природе и действовать в нестандартных ситуациях, — отмечает собеседник. — Также у детей появляются знания об истории, археологии, биологии, геологии — в нашей сфере они пригодятся практически везде».

Поток людей уже проходит через Салаирский кряж, только не задерживается на нем. Через территорию идут две дороги в Кемеровскую область. Суммарно про ним ежегодно проезжают более миллиона автомобилей или как минимум два миллиона человек.

«Наша задача — оттянуть этот поток на себя, — говорит Денис Соломахин. — Хотя для меня загадка, как при таком трафике на Салаирском кряже не был развит массовый туризм».

Нацпарк «Салаир». Денис Соломахин

Для этого нацпарк разрабатывает автомобильный маршрут «Салаирское кольцо», который проходит по Алтайскому краю и Кемеровской области. На нашей стороне — нетронутая дремучая тайга, а на соседней — помимо природы есть производственные объекты, где можно развивать промышленный туризм.

На сайте taiga22.ru уже можно увидеть карту с перечнем достопримечательностей. Это природные объекты, церкви, историко-культурные центры и, наконец, просто эстетичные места.

Причем не похожие на Алтай. По происхождению Салаирский кряж ближе к Кузнецкому Алатау. И, в отличие от других регионов Западной Сибири, все знаковые точки здесь расположены близко друг к другу.

«Не люблю такие аналогии, но это — Сибирский Урал со своей кряжистостью и привлекательной суровостью, но с большим биоразнообразием, — говорит Денис Соломахин. — Когда здесь появится устойчивый поток туристов, деньги придут благодаря частным и государственным инвестициям».

Нацпарк «Салаир». Денис Соломахин

Туристические ловушки

В Салаирской тайге существуют серьезные предпосылки и для гастротуризма.

Например, там есть официально зарегистрированные пасеки, которые никто не собирается убирать. Под них уже выделили хозяйственные зоны.

«Алтай вместе с Саянами — второй центр биоразнообразия после Кавказа, у нас с начала мая по середину сентября цветет невероятное количество растений — мед получается разным, — отмечает Денис Соломахин. — Здесь можно не только проводить экскурсии, а развивать новый бренд. Есть же башкирский и алтайский мед, почему бы не появиться салаирскому?»

Другая часть гастротуризма связана с дикоросами, которых здесь — большое разнообразие. Однако культура их потребления не распространена на весь край.

Нацпарк «Салаир». Денис Соломахин

«Где найти столько же черемши? Да нигде. И папоротник есть, — говорит собеседник. — А вот шишек сейчас меньше, чем на Большом Алтае, но мы с этим работаем: вместе с добровольцами и администрацией высаживаем кедровые леса. Здесь, в отличие от заповедника, где ничего нельзя трогать, мы обязаны восстанавливать утраченные естественные сообщества».

Кстати, с открытием нацпарка отмечают меньше случаев браконьерства. Теперь, благодаря федеральному бюджету, за территорией следят не один-два инспектора. Даже остаются ресурсы, чтобы просвещать население.

«Если долго работать с людьми, добьешься того, что они сами будут препятствовать браконьерству и вырубке леса, — уверен Денис Соломахин. — На примере Тигирекского заповедника это видно. Если при его открытии там обитали 10–12 маралов, то теперь, через 25 лет, их численность ушла за сотню».

Нацпарк «Салаир». Денис Соломахин

Что можно сделать при создании парка в Горной Колывани

1

Собрать общественный совет с группой людей разных уровней

Как говорит собеседник, если бы его создали за два-три года до открытия «Салаира», то «набили бы меньше шишек». Все проблемы в обществе — от недопонимания и молчания. А этот институт — медиатор.

2

Составить реестр туробъектов и планировать стратегию развития туризма

Сотрудники «Салаира» потратили очень много времени, отбирая и изучая объекты. И продолжают это делать, чтобы выделить зоны, которые могут пользоваться наибольшим интересом, и проложить туда тропы.

К счастью, этим в Горной Колывани уже занималось краевое управление по туризму, Соломахин предлагает использовать эти наработки.

3

Искать потенциальных инвесторов топового уровня

Горная Колывань, в отличие от «Салаира», уже находится в туристической зоне. На Колыванское озеро едут еще со времен Семенова-Тянь-Шанского. Главное, как отмечает собеседник, не растерять этот туристический потенциал и создать образ федерального центра притяжения.

«Для этого и нужна серьезная работа с реестром, потенциальными инвесторами и федеральными туроператорами. Они не повезут толпы людей сразу. Чтобы раскачать маршрут и выстроить стабильную работу, нужно несколько лет», — подчеркивает Соломахин.

Нацпарк «Салаир». Денис Соломахин

Начало положено: с томским туроператором «Кай-тур» создан маршрут «Загадки Горной Колывани» по самым интересным природным объектам. «Вот такую работу нужно было изначально делать в «Салаире», но до его открытия мы мало что знали и понимали», — заключает собеседник.

Подробнее о Горной Колывани

В новый нацпарк войдут территории Змеиногорского, Курьинского и Краснощековского районов. Здесь расположены озера Колыванское, Белое, Моховое, горные вершины и скалы-останцы, привлекающие туристов. Подъем на гору Синюха позволяет насладиться панорамными видами. И, конечно, это колыбель горнорудного производства на Алтае.

В управлении по развитию туризма и курортной деятельности края отмечают, что сейчас здесь популярен экскурсионно-­познавательный, пляжный, природно-­ориентированный, активный, сельский, а также лечебно-оздоровительный туризм.

Горная Колывань. Жанна Редько

По данным специалистов, максимальное количество гостей приходится на лето — 90% от турпотока. Не всем хватает мест для ночевок.

«Создание нацпарка “Горная Колывань” позволит контролировать антропогенную нагрузку на уникальные природные объекты. А кроме того, окажет влияние на развитие экологического туризма», — уверены в управлении.

39 мест размещения вместимостью 1,9 тыс. человек есть на территориях районов, которые попадут в будущий нац­парк «Горная Колывань». Из них: 20 турбаз, 7 гостиниц, 6 сельских гостевых домов, 3 кемпинга, 2 детских оздоровительных лагеря, 1 санаторий.

Что еще рассказал собеседник

Прогноз — на клещей и осадки — Из-за изменений климата стало меньше гнуса — раньше летом в тайгу не зайдешь. А вот клещей, увы, все еще много. Особенно весной, когда кряж выглядит эффектнее всего. Становится тепло, и земля покрывается сплошным ковром, который меняет оттенки каждые две недели. Только гулять и любоваться. Дендрохронолог Николай Быков заметил, что за последние годы количество осадков на Алтае и Салаирском кряже растет. И для черневой тайги это хорошо. Она сохраняется благодаря двухметровому слою снега. Но надолго ли климатические «качели» останутся на этой стороне? Старое забыли — новое приживается — В основном жители называют местность Салаирушкой и прочими ласковыми именами. В Тогуле — Тогулом. Не все любят официальный «Салаирский кряж». Все потому, что название достаточно молодое, появилось в 1920-х. Старое — Кузнецкие горы — забыли. А новое среди местных широко не прижилось. Еще не стало брендом. Правила, которые нельзя нарушать — Появились четкие правила: что можно и нельзя в нацпарках. Но некоторые ищут лазейки. Все мы помним о скандалах, связанных с незаконной застройкой, в том числе жилой, особо охраняемых природных территорий. Надеюсь, что ни у нас, ни в Горной Колывани этого не допустят.

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