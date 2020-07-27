Внутренний туризм: названы главные причины недовольства отдыхающих в России

Так, по данным аналитиков, россияне часто жалуются на тотальный контроль хозяев, которые устанавливают лимит на пользование интернетом, кондиционером или водой, а порой выдают пульты от телевизора под подпись, пишет Lenta.ru.
Второй проблемой оказалась рассыпающаяся в арендуемом жилье мебель и неполадки с сантехникой. Также туристы пожаловались на запрет шуметь после полуночи.
Также туристов возмутила нехватка персонала на некоторых курортах и большое количество неприятных насекомых.
Ранее в июле главным недостатком отдыха на российских курортах туристы назвали сильно завышенные цены на продукты, питание и услуги.
В свою очередь, местные жители, например, в Горном Алтае, недовольны «дикостью» прилетевших на отдых туристов. Отдыхающие оставляют горы пластикового мусора, цепляют на деревья маски, влажные салфетки (в республике есть священные деревья желаний, куда можно повязать ленточку и загадать желание).