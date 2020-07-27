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Туризм

Внутренний туризм: названы главные причины недовольства отдыхающих в России

Главным недовольством отдыхающих на российских курортах туристов оказались строгие требования владельцев жилья, сообщается в исследовании онлайн-сервиса бронирования объектов размещения Tvil.ru.

Ласточкино гнездо (Крым)
Ласточкино гнездо (Крым)
CC0

Так, по данным аналитиков, россияне часто жалуются на тотальный контроль хозяев, которые устанавливают лимит на пользование интернетом, кондиционером или водой, а порой выдают пульты от телевизора под подпись, пишет Lenta.ru.

Второй проблемой оказалась рассыпающаяся в арендуемом жилье мебель и неполадки с сантехникой. Также туристы пожаловались на запрет шуметь после полуночи.

Также туристов возмутила нехватка персонала на некоторых курортах и большое количество неприятных насекомых.

Ранее в июле главным недостатком отдыха на российских курортах туристы назвали сильно завышенные цены на продукты, питание и услуги.

В свою очередь, местные жители, например, в Горном Алтае, недовольны «дикостью» прилетевших на отдых туристов. Отдыхающие оставляют горы пластикового мусора, цепляют на деревья маски, влажные салфетки (в республике есть священные деревья желаний, куда можно повязать ленточку и загадать желание).

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