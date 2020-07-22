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Туризм

Внутренний туризм: за отдых на отечественных курортах россияне могут получить деньги

В России предложили выплачивать туристам деньги за отдых на отечественных курортах, сообщает «ФедералПресс».

Горный Алтай. Туризм.
Горный Алтай. Туризм.
СС0

С соответствующей инициативой выступил Ростуризм. В ведомстве предложили частично компенсировать гражданам отдых, чтобы «стимулировать россиян изучать просторы своей страны».

Если правительство поддержит идею, путешественники смогут вернуть от 5 до 15 тыс. рублей за путевку для отдыха на территории государства, пишет Lenta.ru.

Для того, чтобы получить указанную компенсацию, россияне должны будут потратить на туристическую услугу не менее 25 тыс. рублей и соблюсти ряд условий. Например, срок бронирования, который должен составлять не менее пяти ночей.

Кроме того, туристам следует завести карту «Мир», на которую может быть осуществлен возврат средств.

Некоторые зарубежные страны уже прибегли к такому методу развития внутреннего туризма в период снятия ограничений на фоне пандемии.

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