Во Вьетнам теперь можно полететь через Казахстан из Новосибирска

Отмечается, что заканчиваются перелеты 10 октября.
Рейс Новосибирск-Камрань осуществляется с технической посадкой в Алматы (Казахстан). Время в полете Новосибирск-Алматы — 1час 50 минут, Алматы-Камрань — 7 часов. Пассажиры не забирают багаж и продолжают лететь на тех же местах.
Цены начинаются от 105,5 тыс. рублей на человека. Цена указана на одного человека в двухместном номере.
Туда также входит авиаперелет Новосибирск-Камрань, проживание в отеле с завтраками, трансфер и медицинская страховка.
Ранее сообщалось, что из сибирских аэропортов не могут вылететь пассажирские самолеты.
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