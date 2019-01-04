Во время шторма в Таиланде погиб россиянин, спасавший тонущую дочь

56-летний турист из России погиб во время шторма в Таиланде, спасая дочь, пишет Life.

Трагедия произошла на острове Самуи. Семья из четырех человек отправилась купаться. Дочь не справился с течением и начала тонуть. Отец вытащил подростка из воды, однако из-за сильных волн сам ударился о скалы головой и потерял сознание.

Спасатели вытащили россиянина на берег, но он уже не подавал признаков жизни

Власти страны объявили штормовое предупреждение из-за надвигающегося на острова тайфуна Пабук. В некоторых регионах отменили рейсы самолетов. Местные жители и туристы запасаются продуктами. По прогнозам синоптиков, шторм обрушится на Таиланд 4 января, пишет Lenta со ссылкой на издание Pattaya People.