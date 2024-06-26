Чудо
Восстановить замысловатый маршрут, по которому Габриэль Шефле и его попутчики оказались в Барнауле, можно по старым газетам – правда, пробелов еще очень много.
Вот 1911 год: Астрахань, Царицын, Камышин, Саратов. Вот 1912-й: Тамбов, Козлов, Курск, Харьков, Тула. А вот и 1913-й: Керчь, Феодосия, Самара.
После Самары след путешественников простыл, пишут современные самарские СМИ. Но это ошибка: 20 июня Шефле прибыл в Томск (что зафиксировала «Сибирская Жизнь»), а 27-го – в Барнаул («Жизни Алтая»).
Хотелось бы, конечно, прочитать подробный отчет об этом визите. Но «Жизнь Алтая» напечатала лишь маленькую заметку в разделе «Хроника». Предсвадебной драме мещанина Завьялова посвятили куда больше строчек.
Между тем, французам было что рассказать барнаульцам – они прошагали уже треть маршрута. Выжили – чудом.
Идея
Условия столь длинного путешествия сформулировал Парижский географический институт. Время в пути - 15 лет. Расстояние - 165 тыс. км. Длина экватора, для сравнения, – 40 тыс. км.
Преодолеть большую часть маршрута надо было, в основном, пешком – транспортом разрешалось пользоваться в особых случаях и на конкретных участках.
Перемещения надо было отмечать в походной книге – тетрадке с вырезками газетных статей об их визите и отзывами местных жителей.
А пройти предполагалось страны Западной Европы (за исключением Швейцарии, Швеции и Норвегии), балканские государства, Малую Азию (то есть Османскую империю). Затем зайти на Африканское побережье и отправиться в Палестину, Сирию и Персию.
Через Каспийское море перебраться в Россию. Посетить Кавказ, Туркестан и Сибирь. Из Сибири двинуть в Монголию и Китай, откуда доплыть пароходом в Японию, США и Австралию, после чего вернуться пароходом же в Европу. Франция ждала их обратно в 1922 году.
Весь этот маршрут они должны были пройти не на пари, как бывало в ту эпоху. Но деньги здесь все же присутствовали, и большие. Призовой фонд конкурса составил 200 тыс. франков – 150 тыс. за первое место и 50 - за второе.
Отважные
«Аргументы недели» утверждают, что годовой заработок среднего француза тогда был примерно 2300 франков. Поэтому приз в 200 тыс. франков был гигантской суммой, и желающие посвятить 15 лет жизни путешествию нашлись - 22 человека.
Однако деньги могли получить только те, кто пройдет маршрут до конца и вернется домой – сошедшим с пробега не полагалось ни сантима.
Надо полагать, никто из участников этого похода и помыслить не мог, что скоро начнется мировая война, а инфляция съест значительную часть приза. Если верить Википедии, в 1914—1925 годах франк обесценился примерно в семь раз.
Впрочем, вряд ли мотивом были только деньги. Всех мечтателей тогда зацепил Жюль Верн, а его «Вокруг света за 80 дней» вдохновляло людей отправляться в далекие странствия, чтобы испытать себя.
«Если хочется что-либо изучить, то надо смотреть не из окна вагона или удобного экипажа, а двигаясь шаг за шагом», - говорил рижанин Константин Ренгартен, основоположник длинных пеших походов, первым совершивший кругосветное путешествие.
Но не все французы из нашей истории прошли испытания.
Потери
Итак, 23 января 1907 года Париж покинула группа из 22 человек. Они останавливались в городах на два-три дня.
Осматривали достопримечательности. Продавали свои фотокарточки, читали лекции – если были слушатели. И собирали отзывы и газетные вырезки в походную книгу.
Но большая часть группы отсеялась еще в Европе. Особо стойкими и популярными оказались Габриэль Шефле, Андре Мартен и Жорж Венье - их чаще всего упоминали газеты. Однако с третьим героем в северной Африке случилась беда.
Вот как описывала их злоключения газета «Русское слово» 20 октября 1911 года.
«Между Тегераном и Кумом путешественники встретились с войсками принца Салар-доуле, от которых им пришлось бежать. Около Дамаска на них напали бедуины и отобрали у них багаж, оружие и деньги. Близ Хартума (нынче это столица Судана. - Прим. Altapress.ru) путешественники имели перестрелку с разбойниками, в которой был убит их товарищ Жорж Венье, а Шефле ранен в ногу».
По данным «Аргументов недели», в Персии (Иране) они едва унесли ноги из зоны военных действий, где шло восстание федаинов – так называли боевиков разного толка. Но и Россия тоже встретила их не очень-то ласково.
Царицын
В Астрахани - это был первый пункт назначения - все как будто прошло благополучно. В Царицыне они зашли на прием в городскую управу - орган исполнительной власти.
Но «городской голова принял их довольно холодно и даже не предложил сесть. Французы, обескураженные таким приемом, забыли осмотреть единственную достопримечательность Царицына - шапку и дубинку Петра Великого», - писал «Царинский вестник» в 1911 году.
У градоначальника они попросили разрешения продавать служащим управы (администрации) свои карточки – ведь за счет этого они живут. Тот позволил. Но денег они собрали мало - многие служащие не получили жалованья.
Очевидцы описывали французов так:
«Несмотря на осеннее время, одеты путешественники легко - в светлые шерстяные костюмы с яркой разноцветной отделкой. Путешественники имеют ружья. Багаж состоит из книг и белья.
У путешественников накопилось 18 дневников, где все страницы, перемешанные с фотографиями, испещрены подписями должностных лиц и разных учреждений, с которыми им приходилось знакомиться за шесть лет путешествия. Тут записи почти на всех языках мира».
В Царицыне они решили посетить знаменитость - иеромонаха Илиодора, имевшего сотни, если не тысячи почитателей и построившего в городе монастырь с тайными подземельями.
Иеромонах принял их дружелюбно, показал катакомбы и написал собственноручно в походной книге:
«Добрым французам Шефле и Мартену от души желаю благополучно продолжать и блистательно окончить предпринятый на себя нелегкий подвиг – пешком обойти свет».
Избиение
Из Царицына французы направились в Камышинский уезд. И по дороге, в Николаевской слободе (нынче это Николаевск Волгоградской области), нарвались на пьяную компанию.
Случившиеся описали в газете «Саратовский листок» в заметке с хлестким заголовком «Избиение кругосветных путешественников». Дело было так.
В Николаевской слободе путешественники остановились у содержателя трактира г. Чевтаева, где прожили два дня. Лучшего приюта в слободе не нашлось. На третий день, когда они обедали в общем зале, к ним стали приставать подвыпившие крестьяне.
«- Оце що, хранцуз, у тебя за бляхи?.. На якого биса ты нашивки пришив на рукаве? Що це за мидаль повесив?… Вы шпионить пришли в нашу слободу? Да?.. А ну, басурманин, полопочи по-своему, а мы послухаем», - передавал корреспондент газеты слова подвыпившей публики.
Вскоре они пошли на выход, прихватив бутылку казенки. Служащий таверны потребовал было гривну за посуду, но в ответ получил оплеуху. Французы вступились: «За что ты бьешь его» (они немного говорили по-русски)?
Выпивоха не смолчал: «И тебе дать, басурманская рожа»? – и началась потасовка. Драчуны выкатились на дорогу, француза свалили в грязь и начали пинать. Другой француз заступился за товарища, вытащил кинжал, а затем и браунинг....
В момент, когда дело приняло самый серьезный оборот, прибежала полиция и потащила в участок французов. И нельзя сказать, что потащила деликатно.
По дороге в участок хулиганы отбили у полиции Шефле и снова стали лупить его. Он довольно ловко уворачивался от ударов, но выглядел не лучшим образом. Шапки на нем не было, костюм был сильно испачкан в грязи… Еще одного француза укрыли на квартире хозяина трактира.
Любезность
К счастью, когда полиция разобралась, власти извинились, отобранное вернули, а хулиганов арестовали.
Тем не менее в Николаевской слободе им пришлось задержаться на две недели: в ходе потасовки одного крестьянина ранили, и судебный следователь занялся расследованием. Наконец дело ушло в окружной суд, где его и благополучно прекратили.
«Нигде нас так хорошо не принимали, как в России. Случай с избиением – просто недоразумение и ничего варварского мы в этом не видим и не обижаемся», - приводила мнение путешественников местная газета.
Она же его прокомментировала: французы как всегда любезны! «Этим французам осталось еще идти по православной России еще 9000 верст. Какие еще при меры прославленного российского гостеприимства их ожидают впереди»? – иронизировал журналист.
Так или иначе, избитым путешественникам пришлось ехать из Николаевской слободы в Саратов на поезде – в подобных случаях это разрешалось.
Жены
В то время, когда путешественники добрались до Томска, газеты писали, что осталось их всего восемь, не считая супруг Габриэля Шефле и Андре Мартена – Жозефины и Ирмы.
Кстати, некоторые газеты, не разобравшись, писали, что Габриэль Шефле - супруга Андре Мартена. Это чушь. У каждого из них была супруга, и часть пути они сопровождали своих отважных мужей.
Правда, про жен пишут много сомнительной информации. Некоторые, например, утверждают, будто бы Габриэль встретил свою Жозефину в Астрахани, там и женился.
Что и Андре Мартен тоже женился в пути. И что за время путешествий оба успели похоронить своих жен. Трудно сказать, правда ли это.
Есть, впрочем, информация о Жозефине, которая почти не вызывает сомнений – она опубликована, что называется, по горячим следам.
Будучи в Саратове в конце 1911 года она успела стать кумой. Она случайно зашла в Покровскую церковь и крестила там ребенка какой-то бедной женщины.
Возможно, она не совсем понимала, что делает. По крайней мере, местный священник довольно грубо отчитал ее тогда: «Если не понимаешь, нечего и крестить»!
Конец
Со временем Габриэль Шефле вырвался вперед – в 1912 году где-то позади остался его заболевший товарищ Андре Мартен. «Жизнь Алтая» писала, что в Барнауле прибыл именно Шефле. «Сибирская жизнь» утверждала, однако, что по Сибири путешествовали восемь человек.
Автор статьи в «Аргументах недели» нашел сведения, будто бы поход закончился по графику в 1922 году. Но в достоверности этой информации он сомневается.
Ведь в 1914-м началась мировая война, Германия ударила по Франции. И, по логике, надо было ставить крест на любых планах, возвращаться на родину и помогать защищать ее.
Еще один исследователь нашел упоминание о прибытии Андре Мартена в китайский город Аксу в октябре 1918 года. По его предположению, это населенный пункт в нынешнем Синьцзян-Уйгурском округе.
Но больше никакой информации о смелых французах не удалось найти. А красивая была задумка.
С чего все началось
Основоположником кругосветных или, как минимум, далеких пеших путешествий был рижанин Константин Ренгартен. Он совершил кругосветку в 1894-1898 годах, пройдя в общей сложности 26 877 км.
С Алтаем же связан еще один пешеход-путешественник вокруг света - Александр Ныров. Он вышел из Харбина в 1912 году, когда ему было всего 16,5 лет. А намеревался он пройти 125 тыс. верст за 10 лет. В 1914-м году он прибыл в Барнаул из Семипалатинска и зашел в редакцию "Жизни Алтая".
На жизнь Ныров тоже зарабатывал продажей своих открыток и чтением путевых заметок.
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