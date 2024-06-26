27 июня 1913 года в Барнаул прибыл путешественник-пешеход Габриэль Шефле. Его визиту посвятили лишь небольшой абзац на четвертой полосе газеты «Жизнь Алтая». Между тем, поход, в который отправился из Парижа Шефле и еще два десятка смелых французов, был вполне фантастическим. Его участники должны были отправиться в путь без гроша в кармане и преодолеть за 15 лет 165 тыс. километров – четыре экватора! Зачем они пустились в это полное приключений странствие по планете и чем закончилась эта история?

Современная Турция. Малая Азия. Где-то в этих краях проходили свой маршрут путешественники-пешеходы из Франции.

Чудо

Восстановить замысловатый маршрут, по которому Габриэль Шефле и его попутчики оказались в Барнауле, можно по старым газетам – правда, пробелов еще очень много.

Вот 1911 год: Астрахань, Царицын, Камышин, Саратов. Вот 1912-й: Тамбов, Козлов, Курск, Харьков, Тула. А вот и 1913-й: Керчь, Феодосия, Самара.

После Самары след путешественников простыл, пишут современные самарские СМИ. Но это ошибка: 20 июня Шефле прибыл в Томск (что зафиксировала «Сибирская Жизнь»), а 27-го – в Барнаул («Жизни Алтая»).

Хотелось бы, конечно, прочитать подробный отчет об этом визите. Но «Жизнь Алтая» напечатала лишь маленькую заметку в разделе «Хроника». Предсвадебной драме мещанина Завьялова посвятили куда больше строчек.

Между тем, французам было что рассказать барнаульцам – они прошагали уже треть маршрута. Выжили – чудом.

Барнаул, пассаж Смирнова. Госкаталог.рф

Идея

Условия столь длинного путешествия сформулировал Парижский географический институт. Время в пути - 15 лет. Расстояние - 165 тыс. км. Длина экватора, для сравнения, – 40 тыс. км.

Преодолеть большую часть маршрута надо было, в основном, пешком – транспортом разрешалось пользоваться в особых случаях и на конкретных участках.

Перемещения надо было отмечать в походной книге – тетрадке с вырезками газетных статей об их визите и отзывами местных жителей.

город Козлов, 1902 год. Здесь побывали Шефле и Мартен. russianfoto.ru

А пройти предполагалось страны Западной Европы (за исключением Швейцарии, Швеции и Норвегии), балканские государства, Малую Азию (то есть Османскую империю). Затем зайти на Африканское побережье и отправиться в Палестину, Сирию и Персию. Через Каспийское море перебраться в Россию. Посетить Кавказ, Туркестан и Сибирь. Из Сибири двинуть в Монголию и Китай, откуда доплыть пароходом в Японию, США и Австралию, после чего вернуться пароходом же в Европу. Франция ждала их обратно в 1922 году.

Весь этот маршрут они должны были пройти не на пари, как бывало в ту эпоху. Но деньги здесь все же присутствовали, и большие. Призовой фонд конкурса составил 200 тыс. франков – 150 тыс. за первое место и 50 - за второе.

Персия (Иран) начала XX века. Антон Севрюгин/sajjadi.livejournal.com

Отважные

«Аргументы недели» утверждают, что годовой заработок среднего француза тогда был примерно 2300 франков. Поэтому приз в 200 тыс. франков был гигантской суммой, и желающие посвятить 15 лет жизни путешествию нашлись - 22 человека.

Однако деньги могли получить только те, кто пройдет маршрут до конца и вернется домой – сошедшим с пробега не полагалось ни сантима.

Надо полагать, никто из участников этого похода и помыслить не мог, что скоро начнется мировая война, а инфляция съест значительную часть приза. Если верить Википедии, в 1914—1925 годах франк обесценился примерно в семь раз.

Первая мировая война. Последний снаряд. Расчет на позиции. Отступление из Галиции. 1915 год. statearchiv.ru

Впрочем, вряд ли мотивом были только деньги. Всех мечтателей тогда зацепил Жюль Верн, а его «Вокруг света за 80 дней» вдохновляло людей отправляться в далекие странствия, чтобы испытать себя.

«Если хочется что-либо изучить, то надо смотреть не из окна вагона или удобного экипажа, а двигаясь шаг за шагом», - говорил рижанин Константин Ренгартен, основоположник длинных пеших походов, первым совершивший кругосветное путешествие.

Но не все французы из нашей истории прошли испытания.

Персия (Иран) начала XX века. Антон Севрюгин/sajjadi.livejournal.com

Потери

Итак, 23 января 1907 года Париж покинула группа из 22 человек. Они останавливались в городах на два-три дня.

Осматривали достопримечательности. Продавали свои фотокарточки, читали лекции – если были слушатели. И собирали отзывы и газетные вырезки в походную книгу.

Но большая часть группы отсеялась еще в Европе. Особо стойкими и популярными оказались Габриэль Шефле, Андре Мартен и Жорж Венье - их чаще всего упоминали газеты. Однако с третьим героем в северной Африке случилась беда.

Турция. Altapress.ru

Вот как описывала их злоключения газета «Русское слово» 20 октября 1911 года.

«Между Тегераном и Кумом путешественники встретились с войсками принца Салар-доуле, от которых им пришлось бежать. Около Дамаска на них напали бедуины и отобрали у них багаж, оружие и деньги. Близ Хартума (нынче это столица Судана. - Прим. Altapress.ru) путешественники имели перестрелку с разбойниками, в которой был убит их товарищ Жорж Венье, а Шефле ранен в ногу».

По данным «Аргументов недели», в Персии (Иране) они едва унесли ноги из зоны военных действий, где шло восстание федаинов – так называли боевиков разного толка. Но и Россия тоже встретила их не очень-то ласково.

Вид Царицына, 1915 г. www.litfund.ru

Царицын

В Астрахани - это был первый пункт назначения - все как будто прошло благополучно. В Царицыне они зашли на прием в городскую управу - орган исполнительной власти.

Но «городской голова принял их довольно холодно и даже не предложил сесть. Французы, обескураженные таким приемом, забыли осмотреть единственную достопримечательность Царицына - шапку и дубинку Петра Великого», - писал «Царинский вестник» в 1911 году.

У градоначальника они попросили разрешения продавать служащим управы (администрации) свои карточки – ведь за счет этого они живут. Тот позволил. Но денег они собрали мало - многие служащие не получили жалованья.

Андре Мартен и Габриэль Шефле. Одноклассники/Живой Камышин

Очевидцы описывали французов так:

«Несмотря на осеннее время, одеты путешественники легко - в светлые шерстяные костюмы с яркой разноцветной отделкой. Путешественники имеют ружья. Багаж состоит из книг и белья. У путешественников накопилось 18 дневников, где все страницы, перемешанные с фотографиями, испещрены подписями должностных лиц и разных учреждений, с которыми им приходилось знакомиться за шесть лет путешествия. Тут записи почти на всех языках мира».

В Царицыне они решили посетить знаменитость - иеромонаха Илиодора, имевшего сотни, если не тысячи почитателей и построившего в городе монастырь с тайными подземельями.

Иеромонах принял их дружелюбно, показал катакомбы и написал собственноручно в походной книге:

Иеромонах Илиодор и жандармский офицер Родионов. Фото из собрания Музея Истории религии (Петербург). foto-history.livejournal.com

«Добрым французам Шефле и Мартену от души желаю благополучно продолжать и блистательно окончить предпринятый на себя нелегкий подвиг – пешком обойти свет».

Избиение

Из Царицына французы направились в Камышинский уезд. И по дороге, в Николаевской слободе (нынче это Николаевск Волгоградской области), нарвались на пьяную компанию.

Случившиеся описали в газете «Саратовский листок» в заметке с хлестким заголовком «Избиение кругосветных путешественников». Дело было так.

В Николаевской слободе путешественники остановились у содержателя трактира г. Чевтаева, где прожили два дня. Лучшего приюта в слободе не нашлось. На третий день, когда они обедали в общем зале, к ним стали приставать подвыпившие крестьяне.

«- Оце що, хранцуз, у тебя за бляхи?.. На якого биса ты нашивки пришив на рукаве? Що це за мидаль повесив?… Вы шпионить пришли в нашу слободу? Да?.. А ну, басурманин, полопочи по-своему, а мы послухаем», - передавал корреспондент газеты слова подвыпившей публики.

Царицын, начало XX века. На переднем плане - река Царица. царицын.рф

Вскоре они пошли на выход, прихватив бутылку казенки. Служащий таверны потребовал было гривну за посуду, но в ответ получил оплеуху. Французы вступились: «За что ты бьешь его» (они немного говорили по-русски)?

Выпивоха не смолчал: «И тебе дать, басурманская рожа»? – и началась потасовка. Драчуны выкатились на дорогу, француза свалили в грязь и начали пинать. Другой француз заступился за товарища, вытащил кинжал, а затем и браунинг....

В момент, когда дело приняло самый серьезный оборот, прибежала полиция и потащила в участок французов. И нельзя сказать, что потащила деликатно.

По дороге в участок хулиганы отбили у полиции Шефле и снова стали лупить его. Он довольно ловко уворачивался от ударов, но выглядел не лучшим образом. Шапки на нем не было, костюм был сильно испачкан в грязи… Еще одного француза укрыли на квартире хозяина трактира.

Основная и обратная сторона открытки, за счет продажи которой жили путешественники/ ВК/История/History

Любезность

К счастью, когда полиция разобралась, власти извинились, отобранное вернули, а хулиганов арестовали.

Тем не менее в Николаевской слободе им пришлось задержаться на две недели: в ходе потасовки одного крестьянина ранили, и судебный следователь занялся расследованием. Наконец дело ушло в окружной суд, где его и благополучно прекратили.

«Нигде нас так хорошо не принимали, как в России. Случай с избиением – просто недоразумение и ничего варварского мы в этом не видим и не обижаемся», - приводила мнение путешественников местная газета.

Она же его прокомментировала: французы как всегда любезны! «Этим французам осталось еще идти по православной России еще 9000 верст. Какие еще при меры прославленного российского гостеприимства их ожидают впереди»? – иронизировал журналист.

Так или иначе, избитым путешественникам пришлось ехать из Николаевской слободы в Саратов на поезде – в подобных случаях это разрешалось.

Особняк Рейнеке в Саратове. ru.m.wikipedia.org

Жены

В то время, когда путешественники добрались до Томска, газеты писали, что осталось их всего восемь, не считая супруг Габриэля Шефле и Андре Мартена – Жозефины и Ирмы.

Кстати, некоторые газеты, не разобравшись, писали, что Габриэль Шефле - супруга Андре Мартена. Это чушь. У каждого из них была супруга, и часть пути они сопровождали своих отважных мужей.

Правда, про жен пишут много сомнительной информации. Некоторые, например, утверждают, будто бы Габриэль встретил свою Жозефину в Астрахани, там и женился.

Что и Андре Мартен тоже женился в пути. И что за время путешествий оба успели похоронить своих жен. Трудно сказать, правда ли это.

Габриэль Шефле и Андре Мартен с супругами Жозефиной и Ирмой. Одноклассники/Живой Камышин

Есть, впрочем, информация о Жозефине, которая почти не вызывает сомнений – она опубликована, что называется, по горячим следам.

Будучи в Саратове в конце 1911 года она успела стать кумой. Она случайно зашла в Покровскую церковь и крестила там ребенка какой-то бедной женщины.

Возможно, она не совсем понимала, что делает. По крайней мере, местный священник довольно грубо отчитал ее тогда: «Если не понимаешь, нечего и крестить»!

Город Саратов, 1912 год. ВК/Саратов онлайн/Из архива МАММ/МДФ

Конец

Со временем Габриэль Шефле вырвался вперед – в 1912 году где-то позади остался его заболевший товарищ Андре Мартен. «Жизнь Алтая» писала, что в Барнауле прибыл именно Шефле. «Сибирская жизнь» утверждала, однако, что по Сибири путешествовали восемь человек.

Автор статьи в «Аргументах недели» нашел сведения, будто бы поход закончился по графику в 1922 году. Но в достоверности этой информации он сомневается.

Ведь в 1914-м началась мировая война, Германия ударила по Франции. И, по логике, надо было ставить крест на любых планах, возвращаться на родину и помогать защищать ее.

Еще один исследователь нашел упоминание о прибытии Андре Мартена в китайский город Аксу в октябре 1918 года. По его предположению, это населенный пункт в нынешнем Синьцзян-Уйгурском округе.

Но больше никакой информации о смелых французах не удалось найти. А красивая была задумка.

Константин фон Ренгартен. turist.delfi.ee

С чего все началось Основоположником кругосветных или, как минимум, далеких пеших путешествий был рижанин Константин Ренгартен. Он совершил кругосветку в 1894-1898 годах, пройдя в общей сложности 26 877 км. С Алтаем же связан еще один пешеход-путешественник вокруг света - Александр Ныров. Он вышел из Харбина в 1912 году, когда ему было всего 16,5 лет. А намеревался он пройти 125 тыс. верст за 10 лет. В 1914-м году он прибыл в Барнаул из Семипалатинска и зашел в редакцию "Жизни Алтая". На жизнь Ныров тоже зарабатывал продажей своих открыток и чтением путевых заметок.

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