По свидетельству очевидцев сотни машин стоят около часа на невыносимой жаре.
Пробка собирается почти каждый день из-за ремонта дорог. В выходные она становится особенно длинной, путь до Барнаула увеличивается на несколько часов.
Огромная пробка образовалась в Горном Алтае в районе сел Манжерок и Усть-Муны, пишет go_barnaul в Instagram.
По свидетельству очевидцев сотни машин стоят около часа на невыносимой жаре.
Пробка собирается почти каждый день из-за ремонта дорог. В выходные она становится особенно длинной, путь до Барнаула увеличивается на несколько часов.
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