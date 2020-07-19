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Туризм

Возвращающиеся из Горного Алтая туристы встали в гигантской пробке на трассе

Огромная пробка образовалась в Горном Алтае в районе сел Манжерок и Усть-Муны, пишет go_barnaul в Instagram.

Новый пляж на Манжероке
Новый пляж на Манжероке
пресс-служба правительства Республики Алтай

По свидетельству очевидцев сотни машин стоят около часа на невыносимой жаре.

Пробка собирается почти каждый день из-за ремонта дорог. В выходные она становится особенно длинной, путь до Барнаула увеличивается на несколько часов.

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