17 мая
﻿
Туризм

Впервые в Алтайском крае пройдет праздник, посвященный черемше

Впервые в Алтайском крае пройдет праздник, посвященный сибирскому дикоросу - черемше (колбе). Об этом сообщает "Визит Алтай".

Черемша.
Черемша.
Из открытых источников в Интернете

Праздник пройдет 21 мая, символично, в селе Черемшанка Ельцовского района. Село названо в честь сибирского дикороса, который можно встретить по берегам реки Чумыш, где и расположено село.

Гостей праздника ждет яркая праздничная программа. Планируются театрализованное представление, конкурс блюд из черемши «Кулинарный эрудит» и гастрономическая выставка «Черемшанский витамин».

Блюда из черемши
Блюда из черемши
Из открытых источников в Интернете

Также будут работать выставки русского быта и картин местного художника.

Праздник начнется в 12:00 на площади перед Черемшанским сельским домом культуры.

Фестиваль проводят в рамках краевого марафона культурных событий «Культпоход».

Черемша (колба) – дикорастущая трава, которую считают источником витаминов В1, В2, А, Е. В растении много аскорбиновой кислоты. В пищу используют луковицы, свежие молодые побеги, листья, цветочные стрелки черемши. Растение имеет характерный чесночный запах.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость