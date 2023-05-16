Международный день мирного сосуществования, День танцев с привидениями и День динозавров. Какие еще интересные праздники отмечают 16 мая и для чего их учредили - рассказывает altapress.ru.

1. Международный день света. Международный день света отмечают ежегодно 16 мая в ознаменование вклада света и световых технологий в различные области жизни человека, включая искусство и культуру, образование, медицину, коммуникации, науку и устойчивое развитие.

В 1802 году Хамфри Дэйви изобрел первый электрический свет. Он экспериментировал с электричеством и изобрел электрическую батарею. Когда он подключил провода к аккумулятору и куску углерода, углерод светился, производя свет.

Международный день света отмечается в годовщину первой успешной лазерной операции физика и инженера Теодора Меймана в 1960 году.

Электричество. Лампочка. pexels.com

2. Международный день динозавров. Третий вторник мая — Международный день динозавров, который в этом году приходится на 16 мая. Его также отмечают 1 июня.

Ученые нашли множество окаменелостей динозавров, возраст которых насчитывает миллионы лет. Однако есть еще многое чего люди не знают об этих величественных рептилиях. День динозавров — идеальное время, чтобы расширить наши знания о различных типах динозавров, о том, как они выглядели, что ели и что с ними в конечном итоге случилось.

Динозавр. Фото предоставлено ИП Степанькова Е. Я.

3. День танцев с привидениями. Привидения — это образ кого-чего-нибудь, представляющийся в воображении, видение, то, что мерещится. Вчесть праздника включают любую медленную музыку и начинают двигаться в такт с воображаемым партнером. Считается, что в этот момент рядом может оказаться душа человека, которому вы очень дороги.

4. Международный день мирного сосуществования. Генеральная Ассамблея ООН в своей резолюции провозгласила 16 мая Международным днем мирного сосуществования.

День призывает страны и далее содействовать примирению, чтобы помочь обеспечить мир и устойчивое развитие, в том числе путем работы с общинами, религиозными лидерами и другими соответствующими субъектами, посредством примирительных мер и актов служения, а также поощряя прощение и сострадание среди людей.

Рыба в водоеме. CC0

5. Всемирный день мигрирующих рыб.

Это событие считается глобальным праздником, который привлекает внимание к важности мигрирующих рыб и рек со свободным течением. В этот день организации по всему миру координируют свои мероприятия вокруг общей темы «Соединение рыб, рек и людей».

6. День биографа. Торжество связано со случайной встречей, которая стала основополагающей для учреждения этого профильного праздника. Самюэл Джонсон – ученый-лингвист именно 16 мая 1763 года познакомился с писателем Джеймсом Босуэллом, который стал для него не только другом, но и биографом.

Биография — это тип жанра, который представляет собой письменный отчет о жизни другого человека. Биографии существуют со времен Римской империи.