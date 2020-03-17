«Все сложно». Алтайский турбизнес оценил перспективы сезона отпусков 2020 года

Коронавирус, рост курса доллара и напряженность в отношениях России и Турции поставили под вопрос туристический сезон 2020 года. Altapress.ru попросил у ведущих представителей отрасли в Барнауле оценить ситуацию и рассказать, стоит ли планировать отпуск.

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Как турагентства оценивают предстоящий сезон

Представители туротрасли не скрывают: уже сейчас понятно, что сезон будет нестандартным. Одни смотрят на происходящее более оптимистично, другие дают сдержанные прогнозы.

Сложной, но ещё не критичной назвал ситуацию директор барнаульской компании «Плот» Александр Смирнов.

Александр Смирнов,

директор компании «Плот»:

Все представители туриндустрии уже столкнулись с отказами от вылетов, переносами дат поездок. В этом нет ничего удивительного, потому что весь мир лихорадит.

Он рассказал, что туроператоры оптимизировали свои программы вылетов из Барнаула. Из нашего аэропорта сейчас летают только туристы Anex, а компании Pegas, Sanmar и Coral. Travel ушли пока с Алтайского рынка.

Те туристы, которые должны были улетать от этих туроператорв из Барнаула, полетят на отдых из Новосибирска. По словам Смирнова, пострадал и сегмент авиабилетов, которым занимаются большинство турагентств. Люди боятся застрять в какой-нибудь стране, потому что рейсы часто отменяют, многие страны закрывают границы.

Несколько клиентов компании «Плот» не смогли вылететь по расписанию из Дюссельдорфа, Бразилии и Саудовской Аравии. Турагенство помогало им вернуться домой.

Италия. Открытые источники в Интернете ( СС0)

«Мы не теряем надежды, что сезон состоится», — отметила Ольга Ришко, руководитель агентства «Глэм-Тур».

По ее словам, странам Европы, экономика которых сильно зависит от туризма, важно спасти летний сезон. И они сейчас все для этого делают.

Весенний туристический сезон уже идет с большими потерями, отметила директор агентства «Алтайтурист» Наталья Гордеева. И туристические страны используют все возможности чтобы остановить пандемию коронавируса. Если меры сработают, то уже с мая поездки отдыхающих возобновятся в обычном режиме.

Эксперты отметили, что россияне привыкли к встряскам и кризисам, поэтому в целом чувствуют себя в текущей ситуации нормально.

Отпуск. Таиланд.

Вьетнам и Таиланд: пока безопасно

В странах Восточной Азии весенний отдых алтайских туристов проходит благополучно, рассказали в турагентствах. По официальным данным, во Вьетнаме нет зараженных коронавирусом, в Таиланде их немного — власти держат ситуацию под контролем.

Наталья Гордеева,

директор компании «Алтайтурист»:

Наши туристы рассказывают, что в Таиланде и Вьетнаме отдыхать сейчас очень комфортно, потому что там нет толп китайских туристов.

В последние годы Восточную Азию перестали воспринимать как зимнее направление, часть туристов смогут выбрать ее для летнего отпуска, отметили эксперты.

Италия. Открытые источники в Интернете ( СС0)

Европа: лето пытаются «спасти»

Ольга Ришко и Наталья Гордеева считают, что европейские страны массово закрывают на карантин для того, чтобы эпидемиологическая ситуация нормализовалась и в мае уже не было никаких разговоров о коронавирусе.

Ольга Ришко,

руководитель компании «Глэм-Тур»:

В Китае вовремя ввели карантин, распространение инфекции локализовали и сейчас она идет на спад. Европейские страны пошли по тому же пути.

Александр Смирнов отметил, что сейчас из-за карантина пострадали туристы, которые путешествуют на круизных лайнерах, особенно итальянских. Им запретили останавливаться в портах многих стран — из-за этого путешествие оказалась не таким интересным, как могло быть.

Наталья Гордеева разделяет мнение российских эпидемиологов, которые считают, что с наступлением тепла число заболевших коронавирусом пойдет на спад, как и в случае с любым сезонным гриппом.

Испания. Барселона. СС0.

Эксперты отмечают, что российские туристы едут в Европу летом, потому что для них важно, чтобы море было теплым. И прогнозируют, что страны могут продлить возможность забронировать туры на лето по сниженным ценам из-за карантина.

Турция: путевки сдавать рано

В конце 2019 года раннее бронирование отдыха в Турции было востребованным, так как ситуация казалась стабильной, рассказали в туркомпаниях. Глубина брони высокая — до октября 2020 года, отметила Наталья Гордеева.

Ольга Ришко говорит, что туристы от поездок не отказываются — они ждут. И по ее мнению, в текущей ситуации это самая правильная стратегия.

Ольга Ришко,

руководитель компании «Глэм-Тур»:

От тура без потери в деньгах можно отказаться за месяц до поездки. До лета еще далеко, все может измениться, поэтому пока рано принимать решение. Время есть.

Отдых в Турции. Екатерина Анисимова

Эксперты также отмечают, что в связи с ростом курсов валют, выгода от раннего бронирования выросла дополнительно.

Несмотря на все трудности Ольга Ришко верит, что жители Алтайского края поедут на море. «У людей уже сформировалась привычка проводить отпуск в теплых странах. Это гигиенический минимум, без которого тяжело», — отметила она.

Поездки по России: не все радужно

По мнению представителей отрасли, цены на внутренний туризм в России могут вырасти из-за ослабления рубля. Они затруднились сказать насколько.

В текущей ситуации выгодно приобретать туры по России путешественникам из-за рубежа, отмечает Александр Смирнов. Вопрос только в том, будут ли открыты границы, когда настанет время отпуска.

Горный Алтай Анна Зайкова

По его словам, многие комфортабельные отели в Горном Алтае уже забронированы на все лето. В его компании большой спрос на это направление у туристов из Германии.

Александр Смирнов,

директор компании «Плот»:

Спрос на путешествия по России гипотетически может вырасти. Но на Алтае придется столкнуться с традиционной проблемой — недостаточно развитой инфраструктурой. Также стоит учитывать фактор экологии — с утилизацией мусора в регионе не все хорошо. Если туристов будет значительно больше, чем обычно, то экологии Алтая будет нанесен серьезный удар. И регион уже не будет ассоциироваться с понятиями «первозданность» и «чистота».

Сочи. архив компании «Авианебо»

В случае развития негативного сценария ситуации с коронавирусом, турагентства, скорее всего, переориентируются и начнут продавать поездки в Краснодарский край, на Байкал, Алтай и другие туристические места России, говорят эксперты.