Всемирный день экскурсовода: какие есть экскурсии в Горном Алтае

21 февраля отмечают Всемирный день экскурсовода. На Алтае существует десятки экскурсий, которые ежегодно посещают тысячи туристов. Altapress.ru отобрал самые интересные места Алтая, которые гиды и турагенты рекомендуют посетить.

Путешествие по Горному Алтаю: куда сходить на экскурсию

Экскурсия на Камышлинский водопад

Чем известен и как добраться

Этот природный памятник Горного Алтая находится вблизи впадения реки Камышла в реку Катунь в районе сел Барангол и Усть-Сема в Республике Алтай. Рядом с водопадом есть турбаза «Царская охота». От комплекса к природному памятнику ведет тропа протяженностью 2,5 км. Иногда до водопада туристы добираются на моторной лодке.

Стоимость экскурсии: 500−750 рублей за одного человека.

Экскурсия в Большую Тавдинскую пещеру

Чем известна и как добраться

Тавдинские пещеры представляют собой комплекс из тридцати пещер. Большая Тавдинская пещера — одна из популярных у туристов и археологов, которые проводили здесь раскопки и находили вещи бронзового века. Во время экскурсии туристы посещают Орлиный грот, Арку желаний, Ноздри дракона и другие известные места.

Этот туристический объект находится на территории турзоны «Бирюзовая Катунь» в Алтайском крае.

Стоимость экскурсии: 100−150 рублей за один час, 500−650 рублей за два-три часа с человека.

Экскурсия в Долину горных духов

Чем известна и как добраться

Долина горных духов находится в Чемальском районе Республики Алтай, в урочище Че-Чкыш, в 17 км от села Чемал.

На реке Че-Чкыш находится и одноименный водопад, который появился в результате падения огромного камня в русло ручья. Рядом есть родник с чистой водой и петроглифы времен бронзового века и средневековья. Рядом расположена небольшая пещера, в которой, по словам экскурсоводов, в 30-х года здесь долго время проживал настоящий шаман. Туристы рассказывают, что при сильном ветре в долине можно услышать будто кто-то плачет.

Стоимость экскурсии: 700−1000 рублей с человека.

Экскурсия на Телецкое озеро

Чем известна и как добраться

Золотое озеро находится в Турочакском и Улаганском районах Республики Алтай. Берега озера прорезаны ущельями и имеют живописные бухты. Во время экскурсий туристы посещают каменный залив, водопад Корбу, водопад Киште, поклонную сосну Яйлю и прочие местные достопримечательности.

Стоимость экскурсии: водной на теплоходе или катере — около 1500−2600 рублей с человека, на автомобиле — 400−600 рублей с человека.

Путешествие на Алтай: какими снимками делятся туристы и гиды

*Цены за туры указаны на основе обзора аналогичных предложений нескольких турагентств, и могут варьироваться в зависимости от дополнительных услуг.