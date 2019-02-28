«Я счастлив даже в очереди в «Марии-Ра»: как барнаулец смог зарабатывать на Бали и не думать о деньгах

Три года назад барнаулец Дмитрий Фололеев бросил успешную карьеру в строительной сфере и переехал на Бали, чтобы освоить ремесло стеклодува. Сейчас парень продолжает путешествовать и развивает несколько собственных проектов. Дмитрий рассказал altapress.ru об опыте переезда и дал полезные советы тем, кто только собирается в длительное путешествие.

Краткое содержание

Собирался на Шри-Ланку , оказался на Бали

— Я переехал на Бали, когда мне исполнилось 27 лет (сентябрь 2016 года. — прим. ред.). У меня тогда была одна мысль: «Если я сейчас этого не сделаю, то не получится уже никогда». Момент будет упущен. Так, например, произошло с программой Work & Travel in USA.

До того момента мне удалось сделать успешную карьеру в строительной сфере — я продавал, поставлял и монтировал инженерное оборудование. Сначала в Барнауле, потом в Новосибирске, а затем в Москве. Сотрудничал с крупнейшим в России дистрибьютором японских кондиционеров, лидером рынка котельного оборудования, систем вентиляции и другими поставщиками.

После того, как мы сдали очередной проект (это был торговый центр в Москве) я ушел из компании и купил путевку на Шри-Ланку. Вдруг неожиданно друзья позвали меня на Бали.

У меня в голове возникла картинка: мотоцикл, серфинг и стеклодувный промысел. Решение было принято за две минуты, и я купил билет на Бали. Не знаю почему, но я с детства мечтал научиться выдувать стекло. С этой целью и решил лететь на остров, до конца не понимая, как буду реализовывать свои планы.

Бали. Дмитрий Фалолеев

Решите , зачем вы едете в путешествие

— Перед тем, как лететь в другую страну, нужно купить билеты, понять, где вы будете жить первый месяц и знать, для чего вы отправляетесь в это путешествие. Должен быть план.

Вот уже три года я периодически помогаю людям, которые хотят пожить на Бали. И 90% из них не знают, зачем им это, чего они хотят на самом деле. Признайтесь себе честно. Вы хотите купаться и лежать на пляже? Активного отдыха? Тусовок в барах? У всех разные предпочтения. Но вам необходимо иметь представление, что вы будете делать эти две недели, два месяца или полгода.

Например, вы решили уехать на 6 месяцев на зимовку. Если у вас мобильная специальность и вы можете работать удаленно, классно! Будете жить обычной жизнью, просто в другой точке мира.

Ищите максимальное количество информации о стране, в которую едете. Найдите форумы, многим из них уже по 10−15 лет, люди общаются там годами, обсуждают самые горячие темы — визы, курсы валют, жилье и так далее.

Дмитрий Фололеев на Бали. vk.com/id4150062

Как искать билеты

— Для поиска билетов я использую сервисы в интернете. Сначала иду на Skyscanner.net, мне он кажется самым удобным. Там можно выбрать поиск предложений на месяц вперед, найти удобную дату и сэкономить 60−70%, настроить оповещения. Если лечу в Азию, то смотрю параллельно и другие сайты — Aviasales.ru, AirAsia.com, Momondo. сom, в последнюю очередь иду на сайт к самому оператору.

Где цена окажется самой выгодной, предсказать невозможно. Перед тем, как покупать билеты, нужно много раз перепроверить, сколько они стоят на разных сайтах. Бывает, что цена меняется через 15−20 минут.

Перед поиском билетов войдите в браузер в режиме инкогнито. Если система вас идентифицирует, то чем больше просмотров вы «накрутите», тем выше поднимется цена. Сайты умеют следить за пользователями.

В Азию очень дорогие билеты в феврале, когда китайский Новый год. Причем не только в Китай, но и по другим направлениям. В это время лучше лететь в Европу или Африку.

Бали. Дмитрий Фалолеев

Как искать жилье

— В первые две недели мы с друзьями снимали комфортный коттедж. Потом мне пришлось искать жилье. Я воспользовался Booking.com.Снял дешевый, чистый и тихий одноместный номер в самом центре Куты — это основной туристический город, туда прилетают все самолеты.

На Бали можно найти дешевый гестхаус, апартаменты, комнаты или хостел. За ночь вы отдадите 7−11 долларов. В Европе на 2−3 доллара меньше. Не знаю, с чем это связано, но дешевое размещение в Азии будет чуть дороже, чем в Европе.

Пару раз я находил жилье как каучсерфер на специальном сайте, где местные готовы пустить путешественника переночевать к себе совершенно бесплатно. Все нормально работает, главное заполните анкету и побольше расскажите о себе.

Дмитрий Фололеев на Бали. vk.com/id4150062

Дайте себе время на адаптацию

— В первый месяц я отдыхал и вел здоровый образ жизни: вставал в 6 утра, ложился в 11, бегал. А еще ездил по острову, изучал его, проникался атмосферой и наслаждался жизнью. Арендовал мотоцикл, катался по лесам, смотрел на обезьян, ходил в музеи.

Мне нравится возвращаться в те места, где я уже бывал. В первый раз я оказался на Бали в 11 лет. У меня есть фотография. И спустя почти 20 лет я нашел место, где она была сделана, камень, который есть на снимке, и даже менеджера отеля, в котором мы жили с родителями — он работает там уже 25 лет. Это очень интересно.

Я считаю, что Бали — это место для активного отдыха. Пакетные туры сюда покупать никому не советую — та же Турция, только существенно дороже. Да, вас привезут в красивый регион, там будут пальмы, сады, но нет «все включено». Зачем?

Бали. Дмитрий Фалолеев Бали. Дмитрий Фалолеев Бали. Дмитрий Фалолеев Бали. Дмитрий Фалолеев Бали. Дмитрий Фалолеев Бали. Дмитрий Фалолеев Бали. Дмитрий Фалолеев Бали. Дмитрий Фалолеев На Бали. vk.com/id4150062 Бали. Дмитрий Фалолеев Бали. Дмитрий Фалолеев Дмитрий Фололеев на Бали. vk.com/id4150062 Бали. Дмитрий Фалолеев Бали. Дмитрий Фалолеев Бали. Дмитрий Фалолеев Бали. Дмитрий Фалолеев

Зато чем чаще вы будете переселяться и двигаться по Бали, тем больше эмоций получите, а отдых станет насыщенным. Не важно, много вы денег тратите или мало. Главное получать впечатления: нравится или нет, горько, жарко, вкусно противно. Чем таких вещей больше, тем интереснее.

На Бали много диких мест, для меня это классно. Я люблю ездить за рулем, находиться много времени в дороге, ночевать, где придется. Например, остановиться ночью у торговой лавки, лечь на прилавок, поспать до утра, проснуться и ехать дальше.

Мне нравится жить на хорошей вилле, цивилизованно, с душем и Wi-Fi, но я так же спокойно могу поселиться в джунглях. Был такой опыт, я этого сознательно хотел — отметил там день рождения. Жил дикарем трое суток, без света и еды. Страшно жуть! Жег костры, ловил ночью мышей — думал, что это змеи по мне ползают.

Бали. СС0

Следуйте за мечтой

— Во второй месяц я начал работать над своей мечтой — ездить и искать стеклодува, который мог бы научить меня ремеслу, поселить у себя. Мне повезло — я быстро встретил бапак Маде Рупет (бапак — обращение к мужчине в Индонезии, переводится как «отец», но по смыслу близко к западному «сэр, мистер» — прим. ред.). Просто увидел лавку, в которой продавалось стекло, сказал хозяину, что хотел бы научиться. Он согласился.

Большая часть мой жизни на Бали прошла в центре острова, в Убуде — это мекка людей, которые занимаются ремеслами. Я делал много всего — выдувал стекло, крафтил (вырезал по дереву — прим. ред) коробки, шил чехлы из джинсы, делал изделия из кожи.

Первой вещью, которую я создал из стекла, стала колба для кальяна. За 1,5 года я сделал 385 стеклянных предметов и продал их, то есть освоил совершенно новую для себя профессию. Лучшие эмоции на Бали я испытал, когда получал наличные деньги и понимал, что заработал их своими руками.

Стекло на Бали. vk.com/id4150062 Стекло на Бали. vk.com/id4150062

Еще за годы на острове я доучил английский, хотя и до того знал его хорошо, выучил Bahasa Indonesia (индонезийский язык) и начал профессионально фотографировать. В качестве хобби занимался фотографией давно, но никогда не брал за это плату. На Бали мне впервые ее предложили.

Еще я работал гидом — ездил с людьми, показывал достопримечательности, проводил самостоятельно разработанные туры. Мне нравится учиться разному, а еще продавать и общаться. Я завел много друзей, теперь они у меня есть в любой точке планеты.

Для меня это путешествие стало челленджем, после прохождения которого я ощутил внутреннюю гармонию. На Бали я обрел спокойствие, терпение, самообладание и научился быть счастливым просто так. Теперь могу это практиковать даже в очереди из десяти человек в «Марии-Ра», где все обычно нервные и торопятся. Такое настроение мало кто понимает.

А мне нравится улыбаться людям, заботиться о них и делать так, чтобы им комфортно жилось рядом со мной. Балийцы — постоянно находятся в состоянии естественного счастья. Им не важно, есть у них деньги или нет. Этим от них заражаешься.

Бали. Дмитрий Фалолеев

6 полезных лайфхаков для путешественников на Бали 1. Разработайте план эвакуации На Бали есть действующие вулканы. Один из них проявлял активность около года назад. По прогнозам в период ближайших трех лет сейсмоактивность в Индонезии будет расти. Ради собственного спокойствия я придумал, как буду уезжать с острова в случае извержения. Сначала сяду на мотоцикл и доеду 230 км до парома, потом проплыву полкилометра на нем до острова Ява, там снова на мотоцикле доеду до столицы 800 км и улечу оттуда на самолете. Я понимал, как все это реализовать. 2. Берегите деньги Не носите деньги, перевязанные резинкой, в карманах — украдут. Не пользуйтесь банкоматами, которые стоят вне торговых центров и без видеонаблюдения. Вроде бы простые житейские вещи, но на них попадаются почти все — не знаю почему. Особенно будьте начеку в туристических местах вроде Куты. Там нет коренного населения, зато много пьяных, карманников и разных мошенников. Они разными способами увлекают людей, а заканчивается такое знакомство плохо. 3. Делайте вид , что ничего не понимаете В целом на Бали безопасно, местные жители дружелюбные. Но полиция может немного попугать. Например, едете вы без каски. Вас остановят и скажут заплатить штраф 50−80 долларов, хотя официальный штраф за это нарушение только 10 долларов. Но вы же этого не знаете, если не читали форумы. Говорите по-русски, делайте вид, что ничего не понимаете на английском. Через 20 минут вас отпустят. Заморачиваться и искать переводчика им нет смысла, когда есть другие водители, которых можно оштрафовать. 4. Заходите в самолет последним В этом случае вам может повезти и вас посадят в бизнес-класс. Со мной так происходит в половине случаев. Однажды я таким образом попал в бизнес, когда у меня был девятичасовой перелет. При продаже билетов онлайн системе нужно какое-то время, чтобы провести транзакцию и синхронизировать данные. Поэтому случается так, что в экономе 330 мест, а продано 332. Кто последним заходит в самолет, того садят в бизнес-класс. Бали. Дмитрий Фалолеев 5. Учите английский Мне повезло — родители с детства вдалбливали, что нужно учить язык, я чуть ли не жил у репетиторов. Английский — это большое подспорье. Самый простой способ выучить разговорный английский — найти друга, который не знает русский. Общайтесь с ним онлайн. Вы будете вынуждены постоянно переводить, читать, смотреть и запомните все в два раза быстрее. Поймете универсальную схему языка, которую можно применять в общении. Обязательно учите идиомы. 6. Бросайте все и путешествуйте Если решили ехать, то езжайте. Единственное, что вас может остановить — это семья. Работу смело бросайте. Путешествия стоят того. Они меняют самооценку, расширяют рамки и горизонты. В самолете мне в голову приходят самые интересные идеи, которые потом я реализую в течение следующих лет. Путешествие — это «смена картинки», возможность узнать новых людей. В пути ты развиваешься, хочешь того сам или нет.

Бали. СС0

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