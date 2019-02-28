«Я счастлив даже в очереди в «Марии-Ра»: как барнаулец смог зарабатывать на Бали и не думать о деньгах

Собирался на Шри-Ланку, оказался на Бали
— Я переехал на Бали, когда мне исполнилось 27 лет (сентябрь 2016 года. — прим. ред.). У меня тогда была одна мысль: «Если я сейчас этого не сделаю, то не получится уже никогда». Момент будет упущен. Так, например, произошло с программой Work & Travel in USA.
До того момента мне удалось сделать успешную карьеру в строительной сфере — я продавал, поставлял и монтировал инженерное оборудование. Сначала в Барнауле, потом в Новосибирске, а затем в Москве. Сотрудничал с крупнейшим в России дистрибьютором японских кондиционеров, лидером рынка котельного оборудования, систем вентиляции и другими поставщиками.
После того, как мы сдали очередной проект (это был торговый центр в Москве) я ушел из компании и купил путевку на Шри-Ланку. Вдруг неожиданно друзья позвали меня на Бали.
У меня в голове возникла картинка: мотоцикл, серфинг и стеклодувный промысел. Решение было принято за две минуты, и я купил билет на Бали. Не знаю почему, но я с детства мечтал научиться выдувать стекло. С этой целью и решил лететь на остров, до конца не понимая, как буду реализовывать свои планы.
Решите, зачем вы едете в путешествие
— Перед тем, как лететь в другую страну, нужно купить билеты, понять, где вы будете жить первый месяц и знать, для чего вы отправляетесь в это путешествие. Должен быть план.
Вот уже три года я периодически помогаю людям, которые хотят пожить на Бали. И 90% из них не знают, зачем им это, чего они хотят на самом деле. Признайтесь себе честно. Вы хотите купаться и лежать на пляже? Активного отдыха? Тусовок в барах? У всех разные предпочтения. Но вам необходимо иметь представление, что вы будете делать эти две недели, два месяца или полгода.
Например, вы решили уехать на 6 месяцев на зимовку. Если у вас мобильная специальность и вы можете работать удаленно, классно! Будете жить обычной жизнью, просто в другой точке мира.
Ищите максимальное количество информации о стране, в которую едете. Найдите форумы, многим из них уже по 10−15 лет, люди общаются там годами, обсуждают самые горячие темы — визы, курсы валют, жилье и так далее.
Как искать билеты
— Для поиска билетов я использую сервисы в интернете. Сначала иду на Skyscanner.net, мне он кажется самым удобным. Там можно выбрать поиск предложений на месяц вперед, найти удобную дату и сэкономить 60−70%, настроить оповещения. Если лечу в Азию, то смотрю параллельно и другие сайты — Aviasales.ru, AirAsia.com, Momondo. сom, в последнюю очередь иду на сайт к самому оператору.
Где цена окажется самой выгодной, предсказать невозможно. Перед тем, как покупать билеты, нужно много раз перепроверить, сколько они стоят на разных сайтах. Бывает, что цена меняется через 15−20 минут.
Перед поиском билетов войдите в браузер в режиме инкогнито. Если система вас идентифицирует, то чем больше просмотров вы «накрутите», тем выше поднимется цена. Сайты умеют следить за пользователями.
В Азию очень дорогие билеты в феврале, когда китайский Новый год. Причем не только в Китай, но и по другим направлениям. В это время лучше лететь в Европу или Африку.
Как искать жилье
— В первые две недели мы с друзьями снимали комфортный коттедж. Потом мне пришлось искать жилье. Я воспользовался Booking.com.Снял дешевый, чистый и тихий одноместный номер в самом центре Куты — это основной туристический город, туда прилетают все самолеты.
На Бали можно найти дешевый гестхаус, апартаменты, комнаты или хостел. За ночь вы отдадите 7−11 долларов. В Европе на 2−3 доллара меньше. Не знаю, с чем это связано, но дешевое размещение в Азии будет чуть дороже, чем в Европе.
Пару раз я находил жилье как каучсерфер на специальном сайте, где местные готовы пустить путешественника переночевать к себе совершенно бесплатно. Все нормально работает, главное заполните анкету и побольше расскажите о себе.
Дайте себе время на адаптацию
— В первый месяц я отдыхал и вел здоровый образ жизни: вставал в 6 утра, ложился в 11, бегал. А еще ездил по острову, изучал его, проникался атмосферой и наслаждался жизнью. Арендовал мотоцикл, катался по лесам, смотрел на обезьян, ходил в музеи.
Мне нравится возвращаться в те места, где я уже бывал. В первый раз я оказался на Бали в 11 лет. У меня есть фотография. И спустя почти 20 лет я нашел место, где она была сделана, камень, который есть на снимке, и даже менеджера отеля, в котором мы жили с родителями — он работает там уже 25 лет. Это очень интересно.
Я считаю, что Бали — это место для активного отдыха. Пакетные туры сюда покупать никому не советую — та же Турция, только существенно дороже. Да, вас привезут в красивый регион, там будут пальмы, сады, но нет «все включено». Зачем?
Зато чем чаще вы будете переселяться и двигаться по Бали, тем больше эмоций получите, а отдых станет насыщенным. Не важно, много вы денег тратите или мало. Главное получать впечатления: нравится или нет, горько, жарко, вкусно противно. Чем таких вещей больше, тем интереснее.
На Бали много диких мест, для меня это классно. Я люблю ездить за рулем, находиться много времени в дороге, ночевать, где придется. Например, остановиться ночью у торговой лавки, лечь на прилавок, поспать до утра, проснуться и ехать дальше.
Мне нравится жить на хорошей вилле, цивилизованно, с душем и Wi-Fi, но я так же спокойно могу поселиться в джунглях. Был такой опыт, я этого сознательно хотел — отметил там день рождения. Жил дикарем трое суток, без света и еды. Страшно жуть! Жег костры, ловил ночью мышей — думал, что это змеи по мне ползают.
Следуйте за мечтой
— Во второй месяц я начал работать над своей мечтой — ездить и искать стеклодува, который мог бы научить меня ремеслу, поселить у себя. Мне повезло — я быстро встретил бапак Маде Рупет (бапак — обращение к мужчине в Индонезии, переводится как «отец», но по смыслу близко к западному «сэр, мистер» — прим. ред.). Просто увидел лавку, в которой продавалось стекло, сказал хозяину, что хотел бы научиться. Он согласился.
Большая часть мой жизни на Бали прошла в центре острова, в Убуде — это мекка людей, которые занимаются ремеслами. Я делал много всего — выдувал стекло, крафтил (вырезал по дереву — прим. ред) коробки, шил чехлы из джинсы, делал изделия из кожи.
Первой вещью, которую я создал из стекла, стала колба для кальяна. За 1,5 года я сделал 385 стеклянных предметов и продал их, то есть освоил совершенно новую для себя профессию. Лучшие эмоции на Бали я испытал, когда получал наличные деньги и понимал, что заработал их своими руками.
Еще за годы на острове я доучил английский, хотя и до того знал его хорошо, выучил Bahasa Indonesia (индонезийский язык) и начал профессионально фотографировать. В качестве хобби занимался фотографией давно, но никогда не брал за это плату. На Бали мне впервые ее предложили.
Еще я работал гидом — ездил с людьми, показывал достопримечательности, проводил самостоятельно разработанные туры. Мне нравится учиться разному, а еще продавать и общаться. Я завел много друзей, теперь они у меня есть в любой точке планеты.
Для меня это путешествие стало челленджем, после прохождения которого я ощутил внутреннюю гармонию. На Бали я обрел спокойствие, терпение, самообладание и научился быть счастливым просто так. Теперь могу это практиковать даже в очереди из десяти человек в «Марии-Ра», где все обычно нервные и торопятся. Такое настроение мало кто понимает.
А мне нравится улыбаться людям, заботиться о них и делать так, чтобы им комфортно жилось рядом со мной. Балийцы — постоянно находятся в состоянии естественного счастья. Им не важно, есть у них деньги или нет. Этим от них заражаешься.
6 полезных лайфхаков для путешественников на Бали
1. Разработайте план эвакуации
На Бали есть действующие вулканы. Один из них проявлял активность около года назад. По прогнозам в период ближайших трех лет сейсмоактивность в Индонезии будет расти. Ради собственного спокойствия я придумал, как буду уезжать с острова в случае извержения. Сначала сяду на мотоцикл и доеду 230 км до парома, потом проплыву полкилометра на нем до острова Ява, там снова на мотоцикле доеду до столицы 800 км и улечу оттуда на самолете. Я понимал, как все это реализовать.
2. Берегите деньги
Не носите деньги, перевязанные резинкой, в карманах — украдут. Не пользуйтесь банкоматами, которые стоят вне торговых центров и без видеонаблюдения. Вроде бы простые житейские вещи, но на них попадаются почти все — не знаю почему.
Особенно будьте начеку в туристических местах вроде Куты. Там нет коренного населения, зато много пьяных, карманников и разных мошенников. Они разными способами увлекают людей, а заканчивается такое знакомство плохо.
3. Делайте вид, что ничего не понимаете
В целом на Бали безопасно, местные жители дружелюбные. Но полиция может немного попугать. Например, едете вы без каски. Вас остановят и скажут заплатить штраф 50−80 долларов, хотя официальный штраф за это нарушение только 10 долларов. Но вы же этого не знаете, если не читали форумы.
Говорите по-русски, делайте вид, что ничего не понимаете на английском. Через 20 минут вас отпустят. Заморачиваться и искать переводчика им нет смысла, когда есть другие водители, которых можно оштрафовать.
4. Заходите в самолет последним
В этом случае вам может повезти и вас посадят в бизнес-класс. Со мной так происходит в половине случаев. Однажды я таким образом попал в бизнес, когда у меня был девятичасовой перелет.
При продаже билетов онлайн системе нужно какое-то время, чтобы провести транзакцию и синхронизировать данные. Поэтому случается так, что в экономе 330 мест, а продано 332. Кто последним заходит в самолет, того садят в бизнес-класс.
5. Учите английский
Мне повезло — родители с детства вдалбливали, что нужно учить язык, я чуть ли не жил у репетиторов. Английский — это большое подспорье. Самый простой способ выучить разговорный английский — найти друга, который не знает русский. Общайтесь с ним онлайн. Вы будете вынуждены постоянно переводить, читать, смотреть и запомните все в два раза быстрее. Поймете универсальную схему языка, которую можно применять в общении. Обязательно учите идиомы.
6. Бросайте все и путешествуйте
Если решили ехать, то езжайте. Единственное, что вас может остановить — это семья. Работу смело бросайте. Путешествия стоят того. Они меняют самооценку, расширяют рамки и горизонты. В самолете мне в голову приходят самые интересные идеи, которые потом я реализую в течение следующих лет. Путешествие — это «смена картинки», возможность узнать новых людей. В пути ты развиваешься, хочешь того сам или нет.
Самые интересные места на Бали по версии Дмитрия Фололеева
- Virgin Beach — пляж со светлым песком и бирюзовой водой, открытый для путешественников в 1970-х годах. Очень красивый, но пока немноголюдный. К пляжу нет удобного проезда, а рядом с ним — электричества.
- Blue Lagunа — небольшой уютный пляж. Хорошее место для снорклинга. Купаться неудобно из-за каменистого дна.
- Секумпул — самый высокий водопад на Бали.
- Тачдаун — закат на море, когда солнце «касается» воды. Можно наблюдать только на севере острова.
- Места для серфинга. Для «чайников» — Kuta Beach. Посложнее — Seminyak Beach, продвинутый уровень — Padang Padang Beach, Balangan Beach, Uluwatu Beach.