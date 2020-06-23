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Туризм

Яровое готово к пляжному сезону, но купаться нельзя

Спасатели проверили пляжи на озере Большое Яровое. Технически они готовы к эксплуатации в летний период, но отдыхать там пока нельзя, сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

На Яровом.
На Яровом.
22.mchs.gov.ru

Специалисты группы патрульной службы № 1 Центра ГИМС проверили подготовку пляжей «Причал-22», «Причал-42», «Причал-55».

Водолазы очистили дно на глубине до 2 метров. Матросы-спасатели получили необходимые разрешения, оборудованы семь спасательных постов.

На Яровом.
На Яровом.
22.mchs.gov.ru

Границы плавания в местах купания обозначили буйками, через каждые 50 метров разместили стойки с навешенными на них спасательными кругами и «концами Александрова».

Теперь осталось дождаться снятия коронавирусных ограничений.

Пока в Алтайском крае не открыто ни одного официального пляжа.

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