Яровое готово к пляжному сезону, но купаться нельзя

Специалисты группы патрульной службы № 1 Центра ГИМС проверили подготовку пляжей «Причал-22», «Причал-42», «Причал-55».
Водолазы очистили дно на глубине до 2 метров. Матросы-спасатели получили необходимые разрешения, оборудованы семь спасательных постов.
Границы плавания в местах купания обозначили буйками, через каждые 50 метров разместили стойки с навешенными на них спасательными кругами и «концами Александрова».
Теперь осталось дождаться снятия коронавирусных ограничений.
Пока в Алтайском крае не открыто ни одного официального пляжа.