За городом теплее: база отдыха согреет в морозы сибиряков в бесплатных банях

В Алтайский край пришло похолодание. На ближайшие 10−15 дней синоптики прогнозируют морозы. Но! Что такое -20 или даже -30 градусов для истинного сибиряка? Только повод теплее одеваться, да быстрее двигаться:)!

База отдыха «Русский Дом», что в Тальменском районе, порадует гостей в грядущие морозные дни ощутимой скидкой на отдых -20%! Акция продлится пока морозы не отступят, как минимум, до 10 февраля.

База отдыха «Русский Дом» Фото предоставлено рекламодателем

Если планируется поездка семьей, — то сюда еще стоит прибавить скидки на отдых маленьких гостей — от 50 до 100% (в зависимости от возраста деток).

В «Русском Доме» маленькие путешественники приходят в восторг от обедов и ужинов на настоящем корабле в компании бывалого Капитана. Есть в «Русском Доме» и ожившая «Избушка на курьих ножках», где хозяйничает Баба Яга, а рядом бродит Кот Ученый…

База отдыха «Русский Дом» Фото предоставлено рекламодателем

Гости «Русского Дома» с удовольствием отдыхают по программе «все включено»! В стоимость, которая платится только один раз, входит проживание, питание и развлечения.

Пикники у костра в лесу, верховая езда, катание на конных санях, огромная снежная гора с «ватрушками», беговые лыжи, коньки на катке и многое другое.

База отдыха «Русский Дом» Фото предоставлено рекламодателем

После активного отдыха на морозце — в самый раз — за стол! В «Русском Доме» гостям предлагается горячее комплексное питание — трехразовое, без четкого расписания, что очень удобно. Хозяйки встречают гостей, как дома. Большинство блюд готовится из доморощенного мяса, молока, овощей и ягод — с добром и заботой. В «Русском Доме» добавка — это правило, а не исключение! В трапезной по вечерам здесь поет гармонь и гремит веселая дискотека!

База отдыха «Русский Дом» Фото предоставлено рекламодателем

И последнее, но не маловажное: также, на период морозов пользование русскими банями — бесплатно! Влажный жар русской деревенской парилки, ароматные березовые веники — согреют и тело, и дух!..

Двери «Русского Дома» открыты 365 дней в году, в любой день недели и погоду.

База отдыха «Русский Дом» Фото предоставлено рекламодателем

Подробности на сайте www.russ-dom.ru

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Справки и бронирование — через администраторов базы по телефонам:

913−279−70−89, 913−217−75−32, (385−91) 3−40−80, (385−91) 3−40−64,

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