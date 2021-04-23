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Туризм

Гидроцирк и пихтовый мохито. Зачем ехать на «Цветение маральника»

«Цветение маральника» — праздник, который открывает летний туристический сезон. Он пройдет 1 мая на «Бирюзовой Катуни». В прошлом году праздник отменили из-за пандемии. Расскажем, что организаторы подготовили за два года.

Праздник "Цветение маральника" - 2019.
Праздник "Цветение маральника" - 2019.
Ирина Пергаева.

Развлечения

Впервые на «Цветении маральника» будет выступать гидроцирк. 5 профессиональных спортсменов на флайбордах покажут синхронные трюки на воде.

Инна Мирошниченко,
руководитель праздника «Цветение маральника»:

Состоятся ли полеты над водой, это флайборд-шоу, будет зависеть от скорости ветра и других погодных условий. Надеемся, что все состоится.

Даже если выступление не удастся, в любом случае, будет работать зона сапсерфов — серфов с веслом. Там гостям покажут как их использовать, подскажут, где взять в аренду и где кататься.

Также новой зоной станет интерактивная площадка музея театра «Дома сказок» из Белокурихи. Кот Мяукович и белка Хрумка покажут коллекцию посохов, варежек, сказочных головных уборов — разных Дедов Морозов, в том числе повелителя холода Чиз Хана. В головных уборах можно будет сфотографироваться и узнать их историю.

На площадке «Дома сказок» будет работать сувенирная лавка и волшебное зеркальце, с которым можно пообщаться.

Ольга Колесникова,
пресс-секретарь алтайской резиденции Деда Мороза:

Все думают, что мы сугубо детский музей. Но, думаю будет интересно и взрослым: все мы любим погрузиться в детство, в сказку. Нам нужны сказки, фантазия, мечты.

Для маленьких гостей праздника организуют детскую площадку, батуты, карусели, тир и многое другое. Как обычно, пройдет концерт с лучшими коллективами края, будут работать фотозоны с собаками, выставка ремесленников, которые покажут сувениры и изделия ручной работы.

Еще одна площадка — зона сельского гостеприимства, где 8 районов края покажут себя во всей своей туристической красе. К примеру, Солонешенский район обсутроит русскую горницу и проведет мастер-классы игры на гармошках и балалайках, Тальменский расскажет о своих агроусадьбах, а Заринский познакомит гостей с Хозяйкой тайги.

В одной из зон можно будет побывать в настоящем доме на колесах — посмотреть на быт и даже взять его в аренду и сразу с праздника уехать в путешествие по Алтайскому краю.

Праздник &quot;Цветение маральника&quot; - 2019.
Праздник «Цветение маральника» — 2019.
Ирина Пергаева.

Не обойдется и без экскурсий на пасеку «Медовый рай», к Тавдинским пещерам и памятнику Рериха. Приобрести их можно будет у туроператора на центральной аллеи.

Еда

7 команд поваров от «Горной аптеки», «Золота Алтая», «Алтайского холмогорья» и др. предложат гостям блюда по старинным сибирским рецептам.

К примеру, у «Горной аптеки» можно попробовать томленые щи с крапивой и говядиной, калачи купеческие с начинкой из семги и судака в сливочном соусе, жульены с белыми грибами и говяжим языком, блин с лопухом, пироги и даже пихтовый мохито.

Праздник &quot;Цветение маральника&quot; - 2019.
Праздник «Цветение маральника» — 2019.
Ирина Пергаева.

Ольга Лонская,
директор «Горной аптеки»:

В прошлом году один из туристов где-то нашел трехлитровую банку и попросил налить ему с собой щей из квашенной капусты с потрошками. Настолько они ему понравились.

Во время экскурсии на пасеку можно будет попробовать горный мед, бальзамы и травяной чай.

Как добраться

Турзона находится в Алтайском районе, на левом берегу Катуни. Расстояние от Барнаула — около 290 км.

Цветение маральника.
Цветение маральника.
Фото предооставлено компанией «Авиафлот»

На автомобиле можно доехать за 3−4 часа. Есть 2 заезда на территорию «Бирюзовой Катуни» — один, платный, через железный мост, а второй через мост после села Соузга — бесплатный.

12 туроператоров привезут гостей на автобусе. Стоимость — от 1150 рублей.

Начало в 12 часов. Вход свободный. Программу праздника можно посмотреть здесь.

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