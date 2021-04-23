Гидроцирк и пихтовый мохито. Зачем ехать на «Цветение маральника»

Развлечения
Впервые на «Цветении маральника» будет выступать гидроцирк. 5 профессиональных спортсменов на флайбордах покажут синхронные трюки на воде.
Инна Мирошниченко,
руководитель праздника «Цветение маральника»:
Состоятся ли полеты над водой, это флайборд-шоу, будет зависеть от скорости ветра и других погодных условий. Надеемся, что все состоится.
Даже если выступление не удастся, в любом случае, будет работать зона сапсерфов — серфов с веслом. Там гостям покажут как их использовать, подскажут, где взять в аренду и где кататься.
Также новой зоной станет интерактивная площадка музея театра «Дома сказок» из Белокурихи. Кот Мяукович и белка Хрумка покажут коллекцию посохов, варежек, сказочных головных уборов — разных Дедов Морозов, в том числе повелителя холода Чиз Хана. В головных уборах можно будет сфотографироваться и узнать их историю.
На площадке «Дома сказок» будет работать сувенирная лавка и волшебное зеркальце, с которым можно пообщаться.
Ольга Колесникова,
пресс-секретарь алтайской резиденции Деда Мороза:
Все думают, что мы сугубо детский музей. Но, думаю будет интересно и взрослым: все мы любим погрузиться в детство, в сказку. Нам нужны сказки, фантазия, мечты.
Для маленьких гостей праздника организуют детскую площадку, батуты, карусели, тир и многое другое. Как обычно, пройдет концерт с лучшими коллективами края, будут работать фотозоны с собаками, выставка ремесленников, которые покажут сувениры и изделия ручной работы.
Еще одна площадка — зона сельского гостеприимства, где 8 районов края покажут себя во всей своей туристической красе. К примеру, Солонешенский район обсутроит русскую горницу и проведет мастер-классы игры на гармошках и балалайках, Тальменский расскажет о своих агроусадьбах, а Заринский познакомит гостей с Хозяйкой тайги.
В одной из зон можно будет побывать в настоящем доме на колесах — посмотреть на быт и даже взять его в аренду и сразу с праздника уехать в путешествие по Алтайскому краю.
Не обойдется и без экскурсий на пасеку «Медовый рай», к Тавдинским пещерам и памятнику Рериха. Приобрести их можно будет у туроператора на центральной аллеи.
Еда
7 команд поваров от «Горной аптеки», «Золота Алтая», «Алтайского холмогорья» и др. предложат гостям блюда по старинным сибирским рецептам.
К примеру, у «Горной аптеки» можно попробовать томленые щи с крапивой и говядиной, калачи купеческие с начинкой из семги и судака в сливочном соусе, жульены с белыми грибами и говяжим языком, блин с лопухом, пироги и даже пихтовый мохито.
Ольга Лонская,
директор «Горной аптеки»:
В прошлом году один из туристов где-то нашел трехлитровую банку и попросил налить ему с собой щей из квашенной капусты с потрошками. Настолько они ему понравились.
Во время экскурсии на пасеку можно будет попробовать горный мед, бальзамы и травяной чай.
Как добраться
Турзона находится в Алтайском районе, на левом берегу Катуни. Расстояние от Барнаула — около 290 км.
На автомобиле можно доехать за 3−4 часа. Есть 2 заезда на территорию «Бирюзовой Катуни» — один, платный, через железный мост, а второй через мост после села Соузга — бесплатный.
12 туроператоров привезут гостей на автобусе. Стоимость — от 1150 рублей.
Начало в 12 часов. Вход свободный. Программу праздника можно посмотреть здесь.