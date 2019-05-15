Загадки седого Алтая: «Сердце Горной страны» и «Марс» ждут вас

«Большое космическое путешествие на Марс» — 3 дня/2 ночи

А вы бы хотели побывать на Марсе? Мы приглашаем в Горный Алтай, на наш Марс! Именно здесь, в урочище Кызыл-Чин (доставка на вездеходах), находятся настоящие марсианские пейзажи. Красные, желтые, оранжевые, зеленые горы и холмы, а также полное отсутствие растительности! Каждый из нас хоть раз мечтал побывать в атмосфере космической романтики! Может быть, время исполнения мечты наступило?

Обязательно на все экскурсии возьмите с собой фотоаппарат, ведь эти фотографии составят вашу бесконечную ленту впечатлений об Алтае. Вы будете показывать их своим друзьям и близким. А мы позаботимся о качественном туристическом сервисе.

Даты экскурсий:

23−25 августа.