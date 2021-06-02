Загадки седого Алтая: Телецкое и «Марс» ждут вас

Только в июне акция! При покупке тура на троих скидка 10%
«Золотые места Горного Алтая»
День России на ТК «Бирюзовая Катунь», Манжерок, М. Синюха.
Стоимость: 1500 р. + канатка.
«Большое космическое путешествие на Марс» — (3 дня/2 ночи)
Чуйский тракт (не доезжаем до Монголии 78 км), горные перевалы, Гейзеровое озеро, Курайская степь, Марс-1, Марс-2, Луна. Концерт горлового пения и многое другое!
По отзывам бывалых туристов-это самый красивый маршрут Алтая. Всего за 3 дня вы увидите всевозможные пейзажи: бирюзовые реки, изумрудные озера, заснеженные горы, бесконечную степь и алтайский Марс!
Популярный американский журнал о географии и природе «National Geographic» включил Чуйский тракт в список 10 самых красивых дорог со всех континентов Земли. И в этой десятке Чуйский тракт определен под № 5.
Вам предстоит проехать по живописным долинам горных рек Катуни и Чуи. И серпантином, через скалы, подняться на самый крутой перевал на Чуйском тракте (h 1295), подъем и спуск 4 км-Чике-Таман.
Знакомство с древними курганами и петроглифами, концерт горлового пения в алтайском аиле. Проживание на уютной турбазе, расположенной на берегу горной речушки.
Стоимость: 9500−9700 р. (два завтрака, два ужина, доставка, проживание). Дополнительно оплата: входы — 300 р. Акция только в июне: при покупке тура на двоих — скидка 400 р.
«Троица»
Сорочий Лог, храм Иоанна Предтечи, святой источник.
Благодатная земля Алтая знаменита своей природой красотой и величественностью. Издавна люди черпали здесь энергию, искали просветление… Для кого-то — это «места силы», для православных — святые. Замечено, что некоторые источники, иконы и земли творят чудеса. Стало хорошей традицией осуществлять регулярные экскурсионные поездки в небольшие города и села. Таким местом является — Сорочий Лог, где рядом располагается святой источник и женский скит в честь Иоанна Предтечи. Мы посещаем это место по великим православным праздникам. Очередная поездка в праздник «Троицы» .
Стоимость: 600 р.
Озеро Телецкое («Голубое око гор») — (3 дня/2 ночи)
- Прогулка по удивительно красивому озеру на катере «Пионер Алтая» к водопадам.
- Посещение храма Ксении Петербургской.
- Концерт заслуженного артиста России С. Н. Клокова.
- Проживание на благоустроенной турбазе, 2 завтрака.
Стоимость: 7700 р. + катер.
Озеро Телецкое — «голубое диво» и «младший брат Байкала», ведь по чистоте воды Телецкое озеро уступает разве что сибирскому гиганту Байкалу.
Название озера произошло от названия племени алтайцев — телесов, проживающих на его берегах. На алтайском языке оно называется Алтын-Кёль — золотое озеро (проживание на турбазе с одноименным названием в 2−3 местных благоустроенных номерах).
Алтын-Кель является крупнейшим резервуаром питьевой воды, с площадью 40 кв. км. Это альпийское озеро находится на высоте 473 м над уровнем моря, поражает дикой красотой своих берегов. Вы откроете для себя таинственный и удивительный мир легенд, связанных с золотым озером.
Во второй день тура на теплоходе «Пионер Алтая» вы совершите прогулку к водопадам (продолжительность 4−4,5 ч). После обеда поднимитесь на г. Тилан-Туу, загадаете желание у векового кедра (оно непременно исполнится!), попьете водичку из «Серебрянного ключа.» А вечером для вас пройдет концерт заслуженного артиста России С.Н. Клокова.
Перед отъездом (3 день) побываете в Храме Святой Блаженной Ксении Петербургской на красивом берегу Бии (с.Усть-Пыжа).
«Райские уголки Алтая» — (3 дня/2 ночи)
Проживание на берегу озера Ая, заезд на Манжерок и т/к «Бирюзовая Катунь».
Озеро Ая расположено в горной котловине на левом берегу Катуни. В переводе с алтайского «Ай» означает «луна». Существует множество красивых легенд об образовании этого озера, экскурсовод обязательно расскажет всем о чудовищном Дельбигене и о юной красавице влюбившейся в пастушка, и почему озеро получило такое название.
Озеро Ая считается одним из самых теплых горных озер, комфортных для купания (в июле t воды 22−25). Корпуса в которых проживают туристы на базе «Дикий берег» находятся в шаговой доступности от озера Ая. Во время путешествия вы увидите т/к «Бирюзовая Катунь» и совершите подъем по самой протяженной канатной дороге в Сибири (2526м) на гору М. Синюха. Полюбуетесь озером Манжерок и панорамой предгорий с высоты птичьего полета.
Стоимость: 4800 р. (два завтрака) + канатка.
«Ах! Фест»
Международный гастрономический фестиваль, с. Алтайское (дендропарк Холмогорье). Блюда из местных продуктов, купание в искусственных водоёмах.
Стоимость: 1300 р. + вход.
Новосибирск
Зоопарк, дельфинарий, океанариум.
Стоимость: 1000 р. + входы
Будем рады видеть вас! И постараемся сделать ваш отдых приятным и незабываемым!
Адрес: г. Барнаул, ТЦ «Флагман», ул. Попова, 139, офис 2.
Подробная информация по телефонам:
- 8 (3852) 22-90-88
- 8−923−777−9049
- 8−923−714−1157
Сайт: siriustur.ru
Информация о стоимости действительна на момент публикации