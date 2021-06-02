Загадки седого Алтая: Телецкое и «Марс» ждут вас

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18−20 июня

«Большое космическое путешествие на Марс» — ( 3 дня/2 ночи)

Чуйский тракт ( не доезжаем до Монголии 78 км), горные перевалы , Гейзеровое озеро , Курайская степь , Марс-1 , Марс-2 , Луна. Концерт горлового пения и многое другое!

По отзывам бывалых туристов-это самый красивый маршрут Алтая. Всего за 3 дня вы увидите всевозможные пейзажи: бирюзовые реки, изумрудные озера, заснеженные горы, бесконечную степь и алтайский Марс!

Популярный американский журнал о географии и природе «National Geographic» включил Чуйский тракт в список 10 самых красивых дорог со всех континентов Земли. И в этой десятке Чуйский тракт определен под № 5.

Вам предстоит проехать по живописным долинам горных рек Катуни и Чуи. И серпантином, через скалы, подняться на самый крутой перевал на Чуйском тракте (h 1295), подъем и спуск 4 км-Чике-Таман.

Знакомство с древними курганами и петроглифами, концерт горлового пения в алтайском аиле. Проживание на уютной турбазе, расположенной на берегу горной речушки.

Стоимость: 9500−9700 р. (два завтрака, два ужина, доставка, проживание). Дополнительно оплата: входы — 300 р. Акция только в июне: при покупке тура на двоих — скидка 400 р.