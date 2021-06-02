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Туризм
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Загадки седого Алтая: Телецкое и «Марс» ждут вас

Еженедельно по выходным Экскурсионные туры из Барнаула. Профессиональные экскурсоводы, комфортабельные автобусы, страховка.

Телецкое озеро.
Телецкое озеро.
altzapoved.ru

Только в июне акция! При покупке тура на троих скидка 10%

1
12 июня

«Золотые места Горного Алтая»

День России на ТК «Бирюзовая Катунь», Манжерок, М. Синюха.

Стоимость: 1500 р. + канатка.

Экскурсионный тур «Золотые места Горного Алтая&quot;.
Экскурсионный тур «Золотые места Горного Алтая».
Туристическое агентство «Сириус тур».
2
18−20 июня

«Большое космическое путешествие на Марс» — (3 дня/2 ночи)

Чуйский тракт (не доезжаем до Монголии 78 км), горные перевалы, Гейзеровое озеро, Курайская степь, Марс-1, Марс-2, Луна. Концерт горлового пения и многое другое!

По отзывам бывалых туристов-это самый красивый маршрут Алтая. Всего за 3 дня вы увидите всевозможные пейзажи: бирюзовые реки, изумрудные озера, заснеженные горы, бесконечную степь и алтайский Марс!

Популярный американский журнал о географии и природе «National Geographic» включил Чуйский тракт в список 10 самых красивых дорог со всех континентов Земли. И в этой десятке Чуйский тракт определен под № 5.

Вам предстоит проехать по живописным долинам горных рек Катуни и Чуи. И серпантином, через скалы, подняться на самый крутой перевал на Чуйском тракте (h 1295), подъем и спуск 4 км-Чике-Таман.

Знакомство с древними курганами и петроглифами, концерт горлового пения в алтайском аиле. Проживание на уютной турбазе, расположенной на берегу горной речушки.

Стоимость: 9500−9700 р. (два завтрака, два ужина, доставка, проживание). Дополнительно оплата: входы — 300 р. Акция только в июне: при покупке тура на двоих — скидка 400 р.

Экскурсионный тур «Большое космическое путешествие на Марс».
Экскурсионный тур «Большое космическое путешествие на Марс».
Туристическое агентство «Сириус тур».
Экскурсионный тур «Большое космическое путешествие на Марс».
Экскурсионный тур «Большое космическое путешествие на Марс».
Туристическое агентство «Сириус тур».
Экскурсионный тур «Большое космическое путешествие на Марс».
Экскурсионный тур «Большое космическое путешествие на Марс».
Туристическое агентство «Сириус тур».
Экскурсионный тур «Большое космическое путешествие на Марс».
Экскурсионный тур «Большое космическое путешествие на Марс».
Туристическое агентство «Сириус тур».
Популярные экскурсии по Горному Алтаю.
Популярные экскурсии по Горному Алтаю.
туристическое агентство «Сириус тур».
Популярные экскурсии по Горному Алтаю.
Популярные экскурсии по Горному Алтаю.
туристическое агентство «Сириус тур».
Популярные экскурсии по Горному Алтаю.
Популярные экскурсии по Горному Алтаю.
туристическое агентство «Сириус тур»
Увлекательная экскурсия по местам силы.
Увлекательная экскурсия по местам силы.
Ольга Иванова.
Полет на алтайский Марс.
Полет на алтайский Марс.
Ольга Иванова.
Увлекательная экскурсия по местам силы.
Увлекательная экскурсия по местам силы.
Ольга Иванова.
Увлекательная экскурсия по местам силы.
Увлекательная экскурсия по местам силы.
Ольга Иванова.
Горы.
Горы.
СС0.
3
20 июня

«Троица»

Сорочий Лог, храм Иоанна Предтечи, святой источник.

Благодатная земля Алтая знаменита своей природой красотой и величественностью. Издавна люди черпали здесь энергию, искали просветление… Для кого-то — это «места силы», для православных — святые. Замечено, что некоторые источники, иконы и земли творят чудеса. Стало хорошей традицией осуществлять регулярные экскурсионные поездки в небольшие города и села. Таким местом является — Сорочий Лог, где рядом располагается святой источник и женский скит в честь Иоанна Предтечи. Мы посещаем это место по великим православным праздникам. Очередная поездка в праздник «Троицы» .

Стоимость: 600 р.

Экскурсионный тур «Троица».
Экскурсионный тур «Троица».
Туристическое агентство «Сириус тур».
4
21−23 июня

Озеро Телецкое («Голубое око гор») — (3 дня/2 ночи)

  • Прогулка по удивительно красивому озеру на катере «Пионер Алтая» к водопадам.
  • Посещение храма Ксении Петербургской.
  • Концерт заслуженного артиста России С. Н. Клокова.
  • Проживание на благоустроенной турбазе, 2 завтрака.

Стоимость: 7700 р. + катер.

Озеро Телецкое — «голубое диво» и «младший брат Байкала», ведь по чистоте воды Телецкое озеро уступает разве что сибирскому гиганту Байкалу.

Название озера произошло от названия племени алтайцев — телесов, проживающих на его берегах. На алтайском языке оно называется Алтын-Кёль — золотое озеро (проживание на турбазе с одноименным названием в 2−3 местных благоустроенных номерах).

Телецкое озеро.
Телецкое озеро.
altzapoved.ru

Алтын-Кель является крупнейшим резервуаром питьевой воды, с площадью 40 кв. км. Это альпийское озеро находится на высоте 473 м над уровнем моря, поражает дикой красотой своих берегов. Вы откроете для себя таинственный и удивительный мир легенд, связанных с золотым озером.

Во второй день тура на теплоходе «Пионер Алтая» вы совершите прогулку к водопадам (продолжительность 4−4,5 ч). После обеда поднимитесь на г. Тилан-Туу, загадаете желание у векового кедра (оно непременно исполнится!), попьете водичку из «Серебрянного ключа.» А вечером для вас пройдет концерт заслуженного артиста России С.Н. Клокова.

Перед отъездом (3 день) побываете в Храме Святой Блаженной Ксении Петербургской на красивом берегу Бии (с.Усть-Пыжа).

5
25−27 июня

«Райские уголки Алтая» — (3 дня/2 ночи)

Проживание на берегу озера Ая, заезд на Манжерок и т/к «Бирюзовая Катунь».

Озеро Ая расположено в горной котловине на левом берегу Катуни. В переводе с алтайского «Ай» означает «луна». Существует множество красивых легенд об образовании этого озера, экскурсовод обязательно расскажет всем о чудовищном Дельбигене и о юной красавице влюбившейся в пастушка, и почему озеро получило такое название.

Озеро Ая считается одним из самых теплых горных озер, комфортных для купания (в июле t воды 22−25). Корпуса в которых проживают туристы на базе «Дикий берег» находятся в шаговой доступности от озера Ая. Во время путешествия вы увидите т/к «Бирюзовая Катунь» и совершите подъем по самой протяженной канатной дороге в Сибири (2526м) на гору М. Синюха. Полюбуетесь озером Манжерок и панорамой предгорий с высоты птичьего полета.

Стоимость: 4800 р. (два завтрака) + канатка.

Экскурсионный тур «Райские уголки Алтая».
Экскурсионный тур «Райские уголки Алтая».
Туристическое агентство «Сириус тур».
Экскурсионный тур «Райские уголки Алтая».
Экскурсионный тур «Райские уголки Алтая».
Туристическое агентство «Сириус тур».
Экскурсионный тур «Райские уголки Алтая».
Экскурсионный тур «Райские уголки Алтая».
Туристическое агентство «Сириус тур».
6
26 июня

«Ах! Фест»

Международный гастрономический фестиваль, с. Алтайское (дендропарк Холмогорье). Блюда из местных продуктов, купание в искусственных водоёмах.

Стоимость: 1300 р. + вход.

В &quot;Алтайском холмогорье&quot; впервые прошел гастрономический фестиваль
В «Алтайском холмогорье» впервые прошел гастрономический фестиваль
Дмитрий Лямзин
Без суеты: окунись в волшебный мир &quot;Холмогорье&quot;
Без суеты: окунись в волшебный мир «Холмогорье»
Архив дендропарка «Холмогорье»
Без суеты: окунись в волшебный мир &quot;Холмогорье&quot;
Без суеты: окунись в волшебный мир «Холмогорье»
Архив дендропарка «Холмогорье»
В &quot;Алтайском холмогорье&quot; впервые прошел гастрономический фестиваль
В «Алтайском холмогорье» впервые прошел гастрономический фестиваль
Дмитрий Лямзин
Без суеты: окунись в волшебный мир &quot;Холмогорье&quot;
Без суеты: окунись в волшебный мир «Холмогорье»
Архив дендропарка «Холмогорье»
В &quot;Алтайском холмогорье&quot; впервые прошел гастрономический фестиваль
В «Алтайском холмогорье» впервые прошел гастрономический фестиваль
Дмитрий Лямзин
В &quot;Алтайском холмогорье&quot; впервые прошел гастрономический фестиваль
В «Алтайском холмогорье» впервые прошел гастрономический фестиваль
Дмитрий Лямзин
В &quot;Алтайском холмогорье&quot; впервые прошел гастрономический фестиваль
В «Алтайском холмогорье» впервые прошел гастрономический фестиваль
Дмитрий Лямзин
В &quot;Алтайском холмогорье&quot; впервые прошел гастрономический фестиваль
В «Алтайском холмогорье» впервые прошел гастрономический фестиваль
Дмитрий Лямзин
В &quot;Алтайском холмогорье&quot; впервые прошел гастрономический фестиваль
В «Алтайском холмогорье» впервые прошел гастрономический фестиваль
Дмитрий Лямзин
В &quot;Алтайском холмогорье&quot; впервые прошел гастрономический фестиваль
В «Алтайском холмогорье» впервые прошел гастрономический фестиваль
Дмитрий Лямзин
7
27 июня

Новосибирск

Зоопарк, дельфинарий, океанариум.

Стоимость: 1000 р. + входы

Прогулка тигрят. Новосибирский зоопарк.
Прогулка тигрят. Новосибирский зоопарк.
Андрей Поляков.

Будем рады видеть вас! И постараемся сделать ваш отдых приятным и незабываемым!

Туроператор «Сириус тур»

Адрес: г. Барнаул, ТЦ «Флагман», ул. Попова, 139, офис 2.

Подробная информация по телефонам:

  • 8 (3852) 22-90-88
  • 8−923−777−9049
  • 8−923−714−1157

Сайт: siriustur.ru

Информация о стоимости действительна на момент публикации

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