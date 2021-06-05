«Хватит издеваться над людьми». Запрет на полеты в Турцию вызвал жесткую реакцию россиян

Россияне сильно разочарованы пролонгацией закрытия авиасообщения между Россией и Турцией до 21 июня. Такой вывод можно сделать на основе комментариев в Instagram Ростуризма под эти постом.

Ростуризм сообщил, что оперштаб по предупреждению распространения коронавируса принял решение продлить запрет на перелеты в Турцию до 21 июня Это связано с тем, что эпидемиологическая обстановка в туристической стране не улучшается.

В связи с ограничениями туристам и туроператорам предлагается рассмотреть другие возможные варианты летнегоотдыха:

замена направления на другие ( альтернативные) направления без изменения сроков запланированного отпуска;

альтернативные) направления без изменения сроков запланированного отпуска; перенос сроков путешествия , в том числе с выбором другого направления ( места отдыха) на удобные для туриста даты с сохранением денежных средств у туроператора;

в том числе с выбором другого направления места отдыха) на удобные для туриста даты с сохранением денежных средств у туроператора; иные решения , максимально учитывающие взаимные интересы обеих сторон.

Реакция россиян на этот пост получилась достаточно негативной:

«Откройте Тунис, Грецию, Египет, другие страны. Хавтит издеваться над людьми!» «Это наглая ложь! Вы может не в курсе, что в вашем любимом Сочи не соблюдается никаких санитарных мер; особенно в маленьких отелях, в Турции соблюдают строго». «Почему в Питер на Евро-2020 и ПМЭФ-2021 можно лететь при закрытых границах всем, кому не лень?» «Поясните, чем Турция, в которой снимают ограничения из-за низкого уровня заболеваемости, стала опаснее Великобритании, в которой индийский штамп и с которой другие страны закрывают границы». «Издевательство над туристами и туроператорами!!! Второй год не можем ребёнка на море вывезти!»

Анталья , старый город. Анастасия Снегирева

По данным ассоциации российских туроператоров, объем отмененных турпутевок в Турцию составил в денежным выражении 0,5 млрд долларов.