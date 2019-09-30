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Туризм

Запуск гостиниц в «Белокурихе-2» отложился на неопределенный срок

Из-за отсутствия газа и воды открытие нескольких мини-отелей откладывается на неопределенный срок, сообщает ГТРК «Алтай». И это несмотря на то, что предпринимателям обещали полноценную инфраструктуру.

Трасса на Белокуриху.
Трасса на Белокуриху.
altairegion22.ru

Инвестор туристического курорта «Белокуриха-Горная» (Белокуриха-2) Николай Кавун первым построил на новом курорте сеть мини-гостиниц. Главное здание — мини-отель на 27 номеров и два мини-отеля по 10 номеров.

«Я не хочу никаких „випов“, мне это не интересно, мне хочется, чтобы бийчане, барнаульцы, алтайцы, новосибирцы — все здесь были. Здесь сама природа лечит», — рассказывает бизнесмен.

Строительство завершится через месяц, но работать они не начнут. Инфраструктура строилась по федеральной целевой программе «Развитие внутреннего и въездного туризма». Газопровод тянули из Алтайского района, водопроводные и канализационные сети — из Белокурихи.

В декабре 2018 года все объекты сдали в эксплуатацию, но это были только магистральные, «внешние» сети. Точных сроков строительства внутренней инфраструктуры назвать пока не могут. Проект находится на экспертизе

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