Зарядить энергией и подарить новые впечатления: всё для детей за 10 дней до 1 сентября

База отдыха в полутора часах от Барнаула предлагает горожанам семейный отдых «всё включено» с домашним питанием и интересными развлечениями для детей и взрослых.

До начала нового учебного года осталось всего 10 дней. Самое время ухватить лето за хвост и подарить своим близким беззаботный отдых «всё включено», до которого рукой подать…

Для детей действуют скидки от 50 до 100% (в зависимости от возраста).

На базе отдыха «Русский Дом» есть то, во что сразу трудно поверить…

Настоящая «Избушка на курьих ножках», где хозяйничает Баба Яга — стоит на «Поляне русских сказок», которую зорко стерегут Леший, Кощей Бессмертный и Кот Ученый, здесь можно встретить и красавицу Русалку… Эти герои русских сказаний встречают гостей и угощаю чаем на таежных травах…

Ваши дети придут в восторг от того, что будут обедать и ужинать на настоящем корабле в компании бывалого Капитана. Каждый день корабль «Любовь» выходит в рейс, в трапезной корабля вы ощутите настоящую палубную качку и увидите морскую волну в иллюминаторах. А на верхней палубе корабля можно устроить фотосессию на фоне редкостно красивых пейзажей…

База отдыха «Русский Дом». Фото предоставлено рекламодателем. База отдыха «Русский Дом». Фото предоставлено рекламодателем. База отдыха «Русский Дом». Фото предоставлено рекламодателем.

Взрослые и дети смогут посетить с экскурсией приусадебное подворье «Русского Дома», где всех желающих научат доить корову и седлать лошадь. Детки — маленькие гости повстречают здесь так же овец, цыплят и, что, наверное, самое интересное, — маленьких пони. Эти крошки лошадки подрастают и уже скоро начнут катать верхом…

База отдыха «Русский Дом». Фото предоставлено рекламодателем. База отдыха «Русский Дом». Фото предоставлено рекламодателем. База отдыха «Русский Дом». Фото предоставлено рекламодателем. База отдыха «Русский Дом». Фото предоставлено рекламодателем.

Самое, пожалуй, важное для семейного отдыха — это вкусное, экологичное, по-настоящему домашнее питание. В «Русском Доме» домашняя кухня — все натуральное, приготовленное с заботой и любовью. На завтрак — домашние молочные продукты — для здоровья и бодрости, куриный бульон, блинчики. На обед: первое, второе, компот — как в детстве + плюс салатики и закуски… А ужин в «Русском Доме» длится до последнего гостя… Здесь вы отведаете различные блюда русской кухни, а после трапезы можно прогуляться по лесу, покататься верхом, посидеть с друзьями в баре, у камина, потанцевать на дискотеке или сыграть партию на бильярде. Да, действительно, вам будет из чего выбирать!

База отдыха «Русский Дом». Фото предоставлено рекламодателем. База отдыха «Русский Дом». Фото предоставлено рекламодателем. База отдыха «Русский Дом». Фото предоставлено рекламодателем. База отдыха «Русский Дом». Фото предоставлено рекламодателем. База отдыха «Русский Дом». Фото предоставлено рекламодателем. База отдыха «Русский Дом». Фото предоставлено рекламодателем. База отдыха «Русский Дом». Фото предоставлено рекламодателем.

Купальный сезон еще не закрыт! Вас приглашают на песчаные берега красивейшей реки Чумыш (приток Оби)! Чистый речной песок, отсутствие посторонних, пологий вход в воду, которая, кстати, еще неплохо прогрета и вполне пригодна для купания! Если даже кто-то вдруг продрогнет — то для вас есть уникальная возможность — согреться после заплыва в русской бане! Из реки — и сразу в парилку, да с ароматным веничком!

На понтонной пристани для гостей «Русского Дома» ежедневно пикник с травяным чаем, овощным салатом и горячей похлебкой на костре.

Речная 30-ти минутная прогулка на катере, как и все вышеописанное, включена в стоимость отдыха.

База отдыха «Русский Дом». Фото предоставлено рекламодателем. База отдыха «Русский Дом». Фото предоставлено рекламодателем. База отдыха «Русский Дом». Фото предоставлено рекламодателем. База отдыха «Русский Дом». Фото предоставлено рекламодателем. База отдыха «Русский Дом». Фото предоставлено рекламодателем. База отдыха «Русский Дом». Фото предоставлено рекламодателем. База отдыха «Русский Дом». Фото предоставлено рекламодателем. База отдыха «Русский Дом». Фото предоставлено рекламодателем. База отдыха «Русский Дом». Фото предоставлено рекламодателем.

У вас нет времени на длительный отпуск, и вы можете выкроить для отдыха всего несколько дней? Так оторвитесь в эти дни по-настоящему.

Приезжайте в гости! Будем рады вам!

Совершите виртуальный тур по «Русскому Дому»

База отдыха «Русский Дом»

Сайт: www.russ-dom.ru

Е-mail: russ-domru@ya.ru

Социальные сети: ВКонтакте, Инстаграм

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Справки и бронирование — через администраторов базы по телефонам:

8−913−279−70−89, 8−913−217−75−32, 8 (385−91) 3−40−80, 8 (385−91) 3−40−64

Схема проезда из Барнаула (около 1,5 часов в пути на авто или автобус от гор. автовокзала)

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