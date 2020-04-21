15 застрявших в Индии жителей Алтайского края написали письмо губернатору

Туристы из Сибири не могут вернуться домой из Индии. Они направили письма главам регионов и в МИД с просьбой вывезти их на родину, пишет РБК. Среди попавших в ловушку оказались 15 жителей Алтайского края. Всего в Индии находятся более 4,5 тыс. россиян, которые хотят вернуться домой.

В письмах туристы указывают, что в соответствии с новым алгоритмом вывоза россиян и после введения правила, по которому жители одного региона не могут попасть на самолет, направляющийся в другой, из Индии эвакуируют в основном жителей Москвы и Московской области.

Проблема заключается в том, что россияне разбросаны по разным штатам Индии и в одном штате не набирается достаточного количества жителей какого-то конкретного российского региона, чтобы их можно было вывезти оттуда отдельным самолетом.

В письмах также отмечается, что правительство не оказывает им обещанную социальную помощь (2 400 рублей в день), но на нее могут рассчитывать только те, у кого есть обратные билеты и кто зарегистрировался на портале Госуслуг.

Обращения туристы направили губернаторам Красноярского и Алтайского краев, Новосибирской, Омской, Томской, Иркутской и Тюменской областей. Также к руководству своего региона обратились жители Тувы.

Свои данные в письмах зафиксировали 34 человека из Новосибирской области, 21 человек из Красноярского края, 17 — из Иркутской области, 15 — из Алтайского края, 14 — из Омской области, десять — из Тюменской, семь из Томской областей.

Обращение с просьбой вывезти их из Индии отправили также в МИД России и полномочному представителю президента в Сибирском федеральному округе Сергею Меняйло.