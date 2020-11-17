«Здесь поселилась сказка»: как в Белокурихе прошло праздничное открытие резиденции Деда Мороза со звездами шоу-бизнеса

15 ноября в курортной Белокурихе состоялось праздничное открытие резиденции Алтайского Деда Мороза. В сказочном замке показали не только владения главного волшебника, но и познакомили своих гостей с новым туристическим символом города, московскими друзьями, новой сувенирной продукцией и, наконец, интерактивной картой, благодаря которой удалось поговорить лично с многими героями сказок. Как это было, в репортаже altapress.ru.

Открытие резиденции Деда Мороза

Официальное открытие Алтайской резиденции Деда Мороза прошло в минувшее воскресенье в Белокурихе. Сказочный замок, который в этом году переехал в курортную зону, будет работать до 28 февраля.

На входе в резиденцию нас встречает главный волшебник вместе со Снегурочкой. Обращаем внимание, что по правую сторону от гостей расположена сувенирная лавка, но пока рассмотреть ее подробнее, не получается. Начинается торжественное представление.

В дальнем углу холла под сказочным деревом нас приветствует руководитель проекта «Алтайская резиденция Деда Мороза» Олеся Лободина.

Олеся Лободина,

руководитель проекта «Алтайская резиденция Деда Мороза»:

Я не случайно приветствую вас под деревом заветного желания. 8 лет наша команда волшебников мечтала переехать в такой шикарный дворец. Мы мечтали вырасти до туристического проекта всероссийского масштаба. И сегодня вместе с вами стоим на новой ступени нашей сказочной истории.

Открытие Алтайской резиденции Деда Мороза. Дмитрий Лямзин.

Олеся Лободина поделилась, что в этом году в резиденции для туристов всей России будет представлено дерево заветного желания, под которым каждый желающих сможет загадать свое, музей Деда Мороза, который хранит лучшие работы детей краевых конкурсов, локация Бабы Яги и, конечно же, тронный зал волшебника с интерактивной картой сказочных объектов России.

Интересный факт В 2019 году у Алтайского Деда Мороза появилось больше 2,3 тыс. пар варежек, которые теперь хранятся в музее. Новую пару можно надевать каждый день в течение почти семи лет.

Далее руководитель проекта ведет нас в главную обитель, тронный зал, расположенный на втором этаже резиденции. Путь лежит через резную деревянную лестницу, украшенную елочными игрушками, которая создает атмосферу домашнего уюта.

Открытие Алтайской резиденции Деда Мороза. Дмитрий Лямзин.

Наверху уже ждут Дед Мороз и Снегурочка. В руках волшебника традиционный посох и весьма не традиционный маленький черный пульт. Прямо по центру расположился огромный телевизор, который, как стало понятно чуть позже, и есть главная часть интерактивной карты сказочных объектов России.

Интерактивная карта сказочный объектов России

Позади телевизионного экрана в тронном зале, на стене, висит огромная подсвечивающая различными цветами деревянная карта.

Олеся Лободина,

руководитель проекта «Алтайская резиденция Деда Мороза»:

Эта интерактивная карта — еще одна большая мечта команды волшебников. Когда я лично начала путешествовать по сказочным объектам России, то поняла, что мы недостаточно владеем информацией о другом мире, мире сказок, в котором очень интересно жить и который будет помогать нам справляться с трудностями и преодолевать опасности как в детской сказке. Этим мы захотели также делиться со всеми нашими гостями.

Открытие Алтайской резиденции Деда Мороза. Дмитрий Лямзин.

После этого и было принято решение создать карту, при помощи которой можно общаться со всеми сказочниками России, а также посмотреть, как они живут, не выезжая из родного края.

Такой карты пока нет нигде, кроме Белокурихи, она уникальна. Олесе Лободиной уже поступают заявки на сотрудничество с тех объектов, которые не попали на эту карту. Сейчас у руководителя проекта есть одна большая мечта — создать подобную интерактивную карту в каждом сказочном объекте нашей страны.

Среди гостей на открытии резиденции присутствовала продюсер Лариса Преториус, которая приехала в Белокуриху в рамках проведения международного кинофестиваля «Хрустальные ключи».

Лариса Преториус,

продюсер:

Произошло самое настоящее волшебство, потому что все, что мы видим сейчас вокруг, это мечты из детства, только реальные. Когда я увидела Белокуриху и познакомилась с ней, поняла, здесь непременно нужно делать кинофестиваль. Я хочу сказать, что счастье живет на Алтае, потому что когда ты сюда приезжаешь и просто видишь природу, внутри возникает невероятное состояние восторга. Здесь поселилась сказка.

После торжественных приветствий и поздравлений Дед Мороз приступил к демонстрации интерактивной карты в деле. При касании посоха какого-либо объекта на мониторе включается его презентация в виде слайдшоу или видеоролика. Также при помощи карты можно созвониться с любым сказочным героем страны и побеседовать лично.

Открытие Алтайской резиденции Деда Мороза. Дмитрий Лямзин.

Первым, с кем нас познакомили, был Урал Мороз из Екатеринбурга, к которому Алтайский Дед Мороз отправится 5 декабря на День рождения. Также на связь вышли Матушка Зима из Архангельской области, которая рассказала, что совсем скоро вступит в свои полноценные права и в нашем регионе, Романовская Овечка, Сосновоборский Дед Мороз и Царевна Лягушка, которые поздравили нашего Деда Мороза с открытием новой обители.

Сувенирная продукция

Спустившись вниз после всех презентаций, у нас появилась возможность тщательно рассмотреть лавку, которой заинтересовались на входе.

В ней представлена линия сувенирной продукции собственного бренда Алтайской резиденции Деда Мороза. Среди всех товаров можно найти ореховую пасту двух видов, сладкую и несладкую, волшебные конфеты, которые, по заверению Деда Мороза выполняют самые заветные желания, шоколадки, чай, кофе, открытки, подарочные наборы, футболки, шапки и фигуры сказочных героев.

Открытие Алтайской резиденции Деда Мороза. Дмитрий Лямзин.

Праздничный концерт

Торжественную презентацию новых возможностей резиденции продолжило официальное открытие с концертом и большим количеством гостей прямо на площади около сказочного замка.

Здесь развернулась целая ярмарка. С одной стороны можно было приобрести различную сувенирную продукцию, включая бренд Алтайского Деда Мороза. А с другой расположена небольшая юрта, где гостей ждали милые хаски, с которыми каждый желающий мог сделать фотографию.

Открытие Алтайской резиденции Деда Мороза. Дмитрий Лямзин. Открытие Алтайской резиденции Деда Мороза. Дмитрий Лямзин. Открытие Алтайской резиденции Деда Мороза. Дмитрий Лямзин.

На громкие звуки новогодних песен собиралось множество взрослых и детей. К началу представления территория около резиденции была заполнена полностью. К этому времени здесь появились ростовые куклы, среди которых был и новый главный туристический символ Белокурихи — Белка Хрумка.

Для детей и их родителей подготовили викторину на знание новогодних символов, танцы, а главным подарком для всех стало посещение праздника участниками кинофестиваля «Хрустальные ключи» и выступление Родиона Газманова, который исполнил две популярные песни «Танцуй, пока молодой» и «Гравитация». Известному певцу подпевал абсолютно каждый гость, находящийся на празднике. Ребятишки прыгали и счастливо смеялись.

Открытие Алтайской резиденции Деда Мороза. Дмитрий Лямзин.

Маргарита,

гость праздника:

Мы безумно рады тому, что резиденция переехала в наш город, а такой праздник — это настоящий подарок. Увидеть известных актеров, которых наблюдал только по телевизору, воочию — просто новогоднее чудо.

Закончилось представление огромным сказочным хороводом из присутствующих на празднике детей, после которого Дед Мороз пригласил всех желающих на экскурсию в свою новую обитель.