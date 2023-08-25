Землю возле интересных туристам объектов в Алтайском крае можно «застолбить» в пару кликов

Земля для туризма
В информационной системе Росреестра появился ряд сервисов, упрощающих гражданам и бизнесу поиск земельных участков под различные нужды. Одним из таких сервисов стал проект «Земля для туризма», к которому Алтайский край присоединился в текущем году.
Он позволяет отобразить все объекты инвестиций, благодаря чему потенциальные застройщики и инвесторы видят, где эти объекты находятся, как они обеспечены инженерной и транспортной инфраструктурой.
В базу вносятся предложенные муниципалитетами объекты туристического интереса и несколько прилегающих к ним земельных участков. Там же, в сервисе, можно подать соответствующую заявку на выбранный участок.
Пока заливают озера
На сегодняшний день сервис «Земля для туризма» содержит сведения о пяти объектах туристического интереса на территории Алтайского края: озера Большое Яровое, Мормышанское, Горькое и Соленые озера Баевского и Завьяловского районов края, а также 15 участках общей площадью 185 га, расположенных поблизости.
Елена Саулина,
замглавы управления Росреестра по АК:
Объекты туристического интереса и земельные участки добавляются после заседания оперативного штаба. На каждом заседании выявляем по 1-2 объекта и, соответственно, 3-4 свободных земельных участка вокруг. Заседания проходят раз в месяц.
На последнем заседании оперштаба в качестве объекта туристического интереса предлагалось озеро Уткуль. Также есть информация, что готовится предложение о внесении в базу Баевских озер.
Кроме того, предложен объект Чуйский тракт, но там возникли вопросы по поводу назначения прилегающей земли, поэтому решение пока не принято. Хотя Республика Алтай включила свой отрезок тракта полностью.
Справка:
Через электронный сервис в адрес Управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности уже поступило восемь обращений от юридических лиц и предпринимателей региона о предоставлении земельных участков и территорий, имеющих потенциал вовлечения в туристическую деятельность.