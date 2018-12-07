Как на жителях Алтайского края отразилась ситуация с отменой туров «Жемчужной реки»

Более 600 человек из Алтайского края могут остаться без отпуска из-за ситуации с туроператором «Жемчужная река». Однако турагенты уверяют, что ничего страшного после отмены рейсов из Барнаула на Хайнань не произошло: обратившимся туристам вернули деньги или перебронировали путевки на другие направления.

Сколько туристов пострадало?

Точное количество туристов, которые собирались полететь на Хайнань из Барнаула в декабре, неизвестно.

До Нового года было запланировано 4 рейса. На некоторые числа места на борта были раскуплены, на оставшиеся — еще продавались, отметили турагенты. Так как Boeing 737−800 авиакомпании «Алроса» включает 156 мест, то можно предположить, что без отпуска в декабре осталось более 600 человек.

Что происходит после отмены рейсов?

Барнаульцам, которые купили туры на рейсах перевозчика «Алроса» с 5 декабря по 31 декабря, оператор предложили:

отправиться на отдых в другие даты из аэропортов Кемерова или Хабаровска на бортах авиакомпании «ИрАэро»

дождаться январских регулярных рейсов из Барнаула

аннулировать тур.

Наталья Гордеева,

вице-президент АРАТ , руководитель компании «Алтайтурист»:

Туроператор привлекал туристов очень выгодными ценами на путевки. Найти альтернативу в таком же ценовом диапазоне практически невозможно. Вылет из соседнего города — наиболее реальная перспектива для туристов. Но так как у туроператора последнее время систематически возникают проблемы, то не факт, что людей заселят в отель, который они забронировали. Что касается возврата денег, то это наиболее приемлемый вариант для тех, кто не может изменить город и дату вылета. При этом нужно иметь ввиду, что оператор обычно затягивает сроки возврата денег.

По закону в случае невыполнения обязательств перед туристом, оператор и агентство должны вернуть ему деньги в полном объеме.

Для турфирм эта ситуации в каком-то смысле убыточна. В агентстве «Аэропорт тур» после отмены рейсов на Хайнань вернули за свой счет деньги клиентам. При этом туроператор обещал возместить им потери в ближайшее время.

«Ничего страшного не произошло, в туристическом бизнесе такие ситуации периодически случаются. Все туристы, которые собирались отдохнуть в Китае, получили назад свои деньги. Люди полетят в свои отпуска в те же даты, что и планировали, но в другие страны», — отметили в агентстве.

В другой барнаульской турфирме туристу оплатили путевку в Китай у оператора «Русь Тур». Пострадавшая Евгения З. рассказала altapress.ru, что собиралась полететь из Барнаула на Хайнань 14 декабря. Но после случившегося агент аннулировала путевку у «Жемчужной реки» и оплатила аналогичный тур на китайский курорт на 13 декабря, с вылетом из Новосибирска.

Евгения З.,

жительница Барнаула:

Мы согласились, написали заявление на изменение тура. В турфирме сообщили, что подали заявку на возврат денег, и вроде бы в течении месяца им их вернут.

Что делать , чтобы вернуть деньги за путевку?

Нужно обратиться в агентство, где купили тур, написать заявление о расторжении договора по инициативе туроператора (претензию), указать в нем пункт о полном возврате денег. Агентство направляет этот документ туроператору, а тот в разумные сроки обязан перечислить деньги на расчетный счет турфирмы.

С какими проблемами сталкивались туристы раньше?

Туроператор несколько раз переносил старт прямых рейсов из Барнаула в Хайнань: с марта на май, потом на июнь, после на август. Это было связано с тем, что авиакомпания «Алроса» не могла оформить разрешение на полеты. Многие туристы остались без запланированного отпуска, а турагенты месяцами пытались вернуть деньги у оператора.

Жительница Барнаула Елена Виловатая создала петицию, адресованную президенту Владимиру Путину, чтобы привлечь внимание к проблеме. Она рассказала, что купила путевку в местной турфирме и осталась без отпуска. За семь месяцев документ подписали 262 человек (на 7 декабря).

По последним данным «Жемчужная река» вернула деньги туристам «по корректно оформленным заявкам», и перебронировали даты туров. Сумма компенсаций составила более 250 млн рублей, рассказал Евгений Косинков, коммерческий директор компании, пишет «Турдом».

Однако в ноябре возникли новые проблемы — на курорте алтайские туристы столкнулись с тем, что их не заселяли в выбранные отели, рассказали в АРАТ.

Когда возобновят полеты на Хайнань из Барнаула?

Ожидается, что рейсы авиакомпании «Алроса» возобновятся в январе 2019-го. Туроператор рассчитывает, что их партнеры в дальнейшем не допустят сбоев, пишет «Турдом».