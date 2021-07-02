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Туризм

Жители Алтая, прилетевшие из-за границы, заплатили крупные штрафы за отсутствие теста на ковид

Шесть граждан, прибывших на самолете из-за границы и не прошедших лабораторное исследование на COVID-19, привлек в административной ответственности Бийский райсуд в первом полугодии 2021 года. Они должны заплатить крупные штрафы, рассказала пресс-служба суда

Тест на коронавирус.
Тест на коронавирус.
Pixabay.com

Почему им надо сдать тест по прибытии

Гражданам России, прибывающим воздушным транспортом из-за границы, надо сдать мазки в течение трех календарных дней со дня прибытия.

Прибывшие в страну на самолете обязаны пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о его результате на госуслугах, заполнив форму «Предоставление сведений о результатах теста на новую коронавирусную инфекцию для прибывающих на территорию Российской Федераций».

Этого требует постановление № 7 Главного государственного санитарного врача РФ от 18 марта 2020 года.

Тест на коронавирус.
Тест на коронавирус.
Pixabay.com

Какой штраф им придется платить

Если прибывшие на самолете из-за границы это не сделают, они могут быть привлечены к ответственности по части 2 статьи 6.3 КоАП. Штраф за такое от 15 до 40 тыс. рублей.

За первое полугодие Бийским райсудом привлечено к ответственности шесть человек. С учетом смягчающих и отсутствием отягчающих им назначили штраф менее минимального — 7,5 тыс. рублей.

Напомним, в конце июня в Барнауле возобновили регулярные рейды по соблюдению масочного режима в общественном транспорте. В мэрии Барнаула напомнили, что за несоблюдение противоэпидемических норм граждан могут оштрафовать на крупные суммы — до 40 тыс. рублей.

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