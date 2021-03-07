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Туризм

Жительница Алтая записала туристическое обращение к Михаилу Мишустину

Неизвестная жительница Республики Алтай записала в TikTok обращение к председателю правительства России Михаилу Мишустину. Женщина утверждает, что развитие турбизнеса уничтожит первозданную природу Алтая.

"Купеческая слобода Андреевых" в Белокурихе-2.
"Купеческая слобода Андреевых" в Белокурихе-2.
Владимир Вайтиев.

Обращение к премьеру размещено в паблике «Инцидент. Бийск».

«Были озвучены перспективы, которые видит Мишустин для Республики Алтай. Это, по его словам, крупные туристические кластеры. Сейчас мы находимся на Уруктойском мосту в Чемальском районе. Здесь очень красиво, и красиво тем, что первозданная природа. А то, что собираются сделать туристические кластеры, с огромными территориями, бутиками и горнолыжными комплексами, на мой взгляд, это уничтожение природы», — говорит девушка.

Напомним, Михаил Мишустин побывал с рабочим визитом в Алтайском крае и Республике Алтай 2 и 3 марта.

В Горно-Алтайске он провел рабочее совещание по развитию туристического потенциала двух регионов. Мишустин отметил, что туристическая инфраструктура на Алтае, к сожалению, недостаточно развита. Но есть поручение президента по реализации национального проекта в сфере туризма, который открывает перед Алтаем большие перспективы.

Мишустину в ходе совещания презентовали два крупных инвестиционных проекта. Первый расположен на территории республики — туристический комплекс «Манжерок». Он предполагает расширение территории, увеличение протяженности горнолыжных трасс, строительство гостиниц, турбаз и других стационарных комплексов.

Михаил Мишустин в Республике Алтай.
Михаил Мишустин в Республике Алтай.
t. me/altaigovernment

Второй проект — на территории Алтайского края — называется «Белокуриха Горная». Он включает в себя активную реализацию проектов на горнолыжном комплексе «Белокуриха-2», а также включение Денисовой пещеры в список объектов для массового посещения туристами.

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