Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
15 августа 20°C
Туризм

Жительница Барнаула отсудила у турфирмы четверть миллиона за несостоявшуюся поездку в Турцию

Фирма «Сибирь Трэвел» обязана выплатить жительнице Барнаула около 250 тыс. рублей, выплаченные за поездку у Турцию, которая не состоялась из-за введения коронавирусных ограничений. Решение об этом вынес Железнодорожный райсуд в начале августа, но оно еще не вступило в силу.

Суд.
Суд.
Pixabay.com

«Мы выполнили все обязательства»

Женщина купила тур в Анталью. Но в установленные договором сроки совершить поездку не представилось возможным — началась пандемия коронавируса и ввели ограничения: закрыли границы и прекратили перелеты.

Фирму «Сибирь Трэвел», которой были перечислены пденьги за поездку, покупательница попросила вернуть деньги. Но так и не дождалась возврата.

В суде представитель фирмы объяснил, что «Сибирь Трэвел» — турагент, он выполнил все свои обязательства: оформил договор, забронировав турпродукт по заявке, перечислил все полученные от заказчика тура деньги nуроператору. Следовательно он и должен нести ответственность перед потребителями.

При этом формированием турпродукта занимается иностранный туроператор по законодательству Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии.

Фирма также объяснила, что предложила клиентке перенести путешествие на более поздний срок, либо использовать эти деньги на другой, равзнозначный, тур, но та отказалась.

Турция.
Турция.
Altapress.ru

«Вернуть деньги обязаны»

Однако суд проанализировав документы, судья пришел к выводу, что «Сибирь-Трэвел» все же туроператор. И пришел к выводу, что фирма должна вернуть деньги.

Ссылался судья на ряд статей закона «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», постановление правительства РФ от 20 июля 2020 года № 1073 (оно описывает особенности исполнения и расторжения договоров в сфере туризма в подобных случаях).

Кроме суммы в 249,5 тыс. рублей фирма должна выплатить клиентку проценты за пользование чужими денежными средствами (507 рублей), компенсацию морального вреда (5 тыс. рублей) и штраф (5 тыс. рублей). Решени суда не вступило в законную силу.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость