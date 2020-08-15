Жительница Барнаула отсудила у турфирмы четверть миллиона за несостоявшуюся поездку в Турцию

Фирма «Сибирь Трэвел» обязана выплатить жительнице Барнаула около 250 тыс. рублей, выплаченные за поездку у Турцию, которая не состоялась из-за введения коронавирусных ограничений. Решение об этом вынес Железнодорожный райсуд в начале августа, но оно еще не вступило в силу.

«Мы выполнили все обязательства»

Женщина купила тур в Анталью. Но в установленные договором сроки совершить поездку не представилось возможным — началась пандемия коронавируса и ввели ограничения: закрыли границы и прекратили перелеты.

Фирму «Сибирь Трэвел», которой были перечислены пденьги за поездку, покупательница попросила вернуть деньги. Но так и не дождалась возврата.

В суде представитель фирмы объяснил, что «Сибирь Трэвел» — турагент, он выполнил все свои обязательства: оформил договор, забронировав турпродукт по заявке, перечислил все полученные от заказчика тура деньги nуроператору. Следовательно он и должен нести ответственность перед потребителями.

При этом формированием турпродукта занимается иностранный туроператор по законодательству Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии.

Фирма также объяснила, что предложила клиентке перенести путешествие на более поздний срок, либо использовать эти деньги на другой, равзнозначный, тур, но та отказалась.

Турция. Altapress.ru

«Вернуть деньги обязаны»

Однако суд проанализировав документы, судья пришел к выводу, что «Сибирь-Трэвел» все же туроператор. И пришел к выводу, что фирма должна вернуть деньги.

Ссылался судья на ряд статей закона «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», постановление правительства РФ от 20 июля 2020 года № 1073 (оно описывает особенности исполнения и расторжения договоров в сфере туризма в подобных случаях).

Кроме суммы в 249,5 тыс. рублей фирма должна выплатить клиентку проценты за пользование чужими денежными средствами (507 рублей), компенсацию морального вреда (5 тыс. рублей) и штраф (5 тыс. рублей). Решени суда не вступило в законную силу.