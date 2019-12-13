Зимний отдых за границей: во сколько обойдутся барнаульцам путёвки в Европу

Отдых в Европе — удовольствие недешёвое, это знают все. Но и возможность отправиться в такое путешествие дают не каждому. Для европейских стран нужна виза. Стандартный срок её оформления — две недели, но бывают и задержки.

Для некоторых будущих туристов это ожидание может стать настоящим психологическим испытанием. Германия, например, чаще всего в визах отказывает (по причине — без причины).

Проверяют буквально всё: ваш денежный баланс, страховки, место работы, выбранный вами отель и так далее.

Пристальное внимание обращают на каждую точку и запятую в ваших документах. А вот Франция, Испания, Чехия и Греция, наоборот, считаются странами гостеприимными.

Чехия, в свою очередь, самая популярная европейская страна для нашего края. Скажем так, самая дешёвая.

Стоимость путёвки (двое взрослых, 8 ночей, отель 3 звезды, вылет из Новосибирска) около 65 тысяч рублей, плюс виза 13 тысяч рублей. Испания примерно также, но вылеты из Новосибирска появились не так давно.

Российский загранпаспорт. Анна Зайкова , altapress.ru

Греция для наших людей тоже интересна и актуальна, но в летний сезон. С визами проблем не возникает, оформляют всего за 7 дней, да и отдых доступен.

А вот, например, Италия и Франция — страны очень дорогие. Стоимость путешествия (двое взрослых, 5 ночей, отель 2 звезды, вылет из Новосибирска) около 95 тысяч рублей плюс виза, около 15 тысяч рублей.

Есть два периода, когда лететь в Европу выгоднее всего — с середины января до конца февраля и с середины ноября до середины декабря.

Цены на авиабилеты в это время значительнее дешевле. Туроператоры же советуют бронировать своё европейское путешествие за 5−6 месяцев, так как авиакомпании часто устраивают распродажи.

Екатерина Зыкова