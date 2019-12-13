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Зимний отдых за границей: во сколько обойдутся барнаульцам путёвки в Европу

Отдых в Европе — удовольствие недешёвое, это знают все. Но и возможность отправиться в такое путешествие дают не каждому. Для европейских стран нужна виза. Стандартный срок её оформления — две недели, но бывают и задержки.

Триумфальная арка в Париже
Триумфальная арка в Париже
СС0

Для некоторых будущих туристов это ожидание может стать настоящим психологическим испытанием. Германия, например, чаще всего в визах отказывает (по причине — без причины).

Проверяют буквально всё: ваш денежный баланс, страховки, место работы, выбранный вами отель и так далее.

Пристальное внимание обращают на каждую точку и запятую в ваших документах. А вот Франция, Испания, Чехия и Греция, наоборот, считаются странами гостеприимными.

Чехия, в свою очередь, самая популярная европейская страна для нашего края. Скажем так, самая дешёвая.

Стоимость путёвки (двое взрослых, 8 ночей, отель 3 звезды, вылет из Новосибирска) около 65 тысяч рублей, плюс виза 13 тысяч рублей. Испания примерно также, но вылеты из Новосибирска появились не так давно.

Российский загранпаспорт.
Российский загранпаспорт.
Анна Зайкова, altapress.ru

Греция для наших людей тоже интересна и актуальна, но в летний сезон. С визами проблем не возникает, оформляют всего за 7 дней, да и отдых доступен.

А вот, например, Италия и Франция — страны очень дорогие. Стоимость путешествия (двое взрослых, 5 ночей, отель 2 звезды, вылет из Новосибирска) около 95 тысяч рублей плюс виза, около 15 тысяч рублей.

Есть два периода, когда лететь в Европу выгоднее всего — с середины января до конца февраля и с середины ноября до середины декабря.

Цены на авиабилеты в это время значительнее дешевле. Туроператоры же советуют бронировать своё европейское путешествие за 5−6 месяцев, так как авиакомпании часто устраивают распродажи.

Екатерина Зыкова

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