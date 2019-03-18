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Туризм

Зимующие на Алтае лебеди собираются улетать

Зимовка лебедей-кликунов на Алтае подходит к концу. Еще в начале марта птицы начали разлетаться в полярные районы.

Лебеди в Лебедином заказнике.
Лебеди в Лебедином заказнике.
anya_nyura instagram.com

Как сообщает официальный сайт Алтайского края, на озере Светлом осталось не более 200 птиц. Егерь заказника «Лебединый» Владимир Никулинский говорит, пока лебедей еще можно увидеть со смотровой площадки. Однако за несколько дней они могут покинуть водоем.

Кстати, в этом году в заказнике впервые зимовали более тысячи лебедей. За зиму они съели больше 20 тонн кормов.

В природный заказник «Лебединый» в Алтайском крае на зимовку лебеди-кликуны прилетают каждый год. К их прилету приурочено открытие зимнего туристического сезона «Алтайская зимовка».

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