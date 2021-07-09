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Туризм

Знаменитый англичанин сравнил Яровое с Казантипом

Ведущий кулинарно-этнографического шоу «Поедем, поедим!» (НТВ), родившийся в США англичанин Джон Уоррен поделился впечатлениями от визита на Яровое. Видео опубликовал аккаунт города курорта в Instagram.

Вареники и деруны "Причала 42" покорили Джона Уоррена.
Вареники и деруны "Причала 42" покорили Джона Уоррена.
instagram.com/yarovoe_official

Уоррен сказал, что живет в России 30 лет и буквально три недели назад узнал про Яровое. Он все не может привыкнуть, что это не море, и за сутки как будто «помолодел лет на пять».

Как «старый тусовщик», журналист сравнил курорт с крымским Казантипом, а также признался в любви домикам на берегу и заявил, что чувствует себя «просто в шоколаде».

Местные жители и туристы остались в восторге от иностранной телезвезды.

«Очень понравился в общении, никому не отказал сфотографироваться на память, очень позитивный человек», — оценили гостя в соцсетях отдыхающие на курорте.

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