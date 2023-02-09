Как в Сибири развивается отрасль разработки беспилотников

Чем будет заниматься Центр

Руководитель ЦКБЛА Денис Котин рассказал, что новая структура собирается заниматься разработкой новых топологий и конструктивов беспилотных летательных аппартов (БПЛА), а также их роевыми системами. Центр ставит своей целью в перспективе достичь 100% локализации производства.

Денис Котин,

глава ЦКБЛА:

Главные проблемы в области проектирования БПЛА — это микроэлектронная и элементная база. Это тот сдерживающий фактор, который не позволяет начать стремительно развиваться отрасли полностью отечественной компонентной базы БПЛА. Только это сейчас мешает. Корпуса делать умеем, двигатели уже делать умеем, программное обеспечение, естественно, не хуже других проектируем.

Ранее командой разработчиков, ставших теперь сотрудниками Центра, был разработан ударный БПЛА типа «Крыло», в нем использовался отечественный электродвигатель и собственная печатная плата контроллера. В будущем планируется разработать собственный источник питания и силовой преобразователь.

Денис Котин. Скриншот видео.

Микробеспилотник «Шмель»

На пресс-конференции в ТАСС Денис Котин презентовал вторую разработку, правда, существующую пока лишь на уровне макетного образца —микробеспилотник «Шмель». Ожидается, что опытный образец будет готов в июне. Основным заказчиком и потребителем выступает Минобороны РФ.

«Шмель» весит 85 граммов, его дальность полета достигает 2 км, а скорость — 25 км/ч. Батарейки хватает на 20 минут, в комплекте их три, а также специализированный контейнер для зарядки. БПЛА предназначен для ведения наблюдения в условиях, опасных для человека. Отечественные у него пока только фюзеляж и программное обеспечение. Прототипом стал британский беспилотник Black Hawk.

БПЛА «Шмель». Скриншот видео.

Почему именно Новосибирск

Отмечается, что Новосибирск имеет определенные преимущества и наработки в сфере производства беспилотных летательных аппаратов. Здесь есть мощная индустрия новосибирского чкаловского завода компании «Сухой».

Кроме того, в Новосибирске имеется мощная испытательная база в лице Сибирского НИИ авиации имени С.А. Чаплыгина. (СибНИА) и ряда предприятий, производящих электротехнику.