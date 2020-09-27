Петь жестами тоже весело. Тест: правда и мифы из жизни глухих людей

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Вы, скорее всего, видели людей, которые общались на языке жестов. Или, возможно, вас подвозил таксист с нарушением слуха. На самом деле глухих и слабослышащих среди нас гораздо больше, чем кажется на первый взгляд, — это примерно каждый десятый россиянин. Сегодня, в Международный день глухих, предлагаем проверить, что вы знаете об их жизни.
Для того, чтобы поучаствовать в викторине, отключите блокировщики рекламы (если они у вас установлены).
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter