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27 сентября 7°C
Здоровье

Петь жестами тоже весело. Тест: правда и мифы из жизни глухих людей

Вы, скорее всего, видели людей, которые общались на языке жестов. Или, возможно, вас подвозил таксист с нарушением слуха. На самом деле глухих и слабослышащих среди нас гораздо больше, чем кажется на первый взгляд, — это примерно каждый десятый россиянин. Сегодня, в Международный день глухих, предлагаем проверить, что вы знаете об их жизни.

Тест.
Тест.
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