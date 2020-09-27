Петь жестами тоже весело. Тест: правда и мифы из жизни глухих людей

Вы, скорее всего, видели людей, которые общались на языке жестов. Или, возможно, вас подвозил таксист с нарушением слуха. На самом деле глухих и слабослышащих среди нас гораздо больше, чем кажется на первый взгляд, — это примерно каждый десятый россиянин. Сегодня, в Международный день глухих, предлагаем проверить, что вы знаете об их жизни.