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Здоровье

Академик Лео Бокерия советует отказаться от «советских» застолий, чтобы дожить до 80+ лет

Чтобы продолжительность жизни россиян увеличилась до 80 лет и выше, нужно отказаться от застолий с переизбытком алкоголя. Так считает директор Национального научно-практического центра сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева, академик РАН Лео Бокерия, пишет ТАСС.

Домашние заготовки. Алкоголь.
Домашние заготовки. Алкоголь.
Fimb, CC BY 2.0, part from original

Академик сделал заявление на форуме «Здоровое общество. На пути к цели: 80+" в Сочи. «Те, кто жил при советской власти … у нас всегда это было как — это прием обязательно с большими бокалами, люди чокаются, сегодня этого, к счастью, нет и не должно быть», — цитирует Бокерия ТАСС. Он уточнил, что преодоление возрастного порога в 80+ лет среди российских граждан достижимо. «Мы должны себе задачу поставить, и я думаю, что у нас получится», — сказал он.

Форум «Здоровое общество. На пути к цели: 80+" в Сочи проводится впервые, но станет ежегодным. На нем будут обсуждать инструменты по увеличению продолжительности жизни до 78 лет к 2024 году и до 80 лет к 2030 году.

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