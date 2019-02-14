Академик Лео Бокерия советует отказаться от «советских» застолий, чтобы дожить до 80+ лет

Чтобы продолжительность жизни россиян увеличилась до 80 лет и выше, нужно отказаться от застолий с переизбытком алкоголя. Так считает директор Национального научно-практического центра сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева, академик РАН Лео Бокерия, пишет ТАСС .

Академик сделал заявление на форуме «Здоровое общество. На пути к цели: 80+" в Сочи. «Те, кто жил при советской власти … у нас всегда это было как — это прием обязательно с большими бокалами, люди чокаются, сегодня этого, к счастью, нет и не должно быть», — цитирует Бокерия ТАСС. Он уточнил, что преодоление возрастного порога в 80+ лет среди российских граждан достижимо. «Мы должны себе задачу поставить, и я думаю, что у нас получится», — сказал он.

Форум «Здоровое общество. На пути к цели: 80+" в Сочи проводится впервые, но станет ежегодным. На нем будут обсуждать инструменты по увеличению продолжительности жизни до 78 лет к 2024 году и до 80 лет к 2030 году.