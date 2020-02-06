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6 февраля -5°C

Академик-пульмонолог рассказал, как по симптомам отличить грипп от коронавируса

Академик РАН и председатель Российского респираторного общества Александр Чучалин рассказал журналистам 5 февраля, чем отличаются симптомы гриппа и коронавируса, рассказал «Медвестник».

Болезнь. Врач. Анализы
Болезнь. Врач. Анализы
СС0

Чучалин сказал, что симптомы у гриппа и коронавируса несколько отличаются.

«Лихорадка, насморк, боль в горле, мышечная боль, головная боль, бессонница, тошнота, рвота, расстройство стула — если среди этих симптомов появляется одышка, то надо знать, что наиболее часто она происходит при коронавирусе», — объяснил пульмонолог.

Врач объяснил, почему появляется одышка.

«При мутации коронавирус обрел нехарактерные свойства — он стал поражать эпителиальные клетки самого нижнего отдела дыхательных путей, где происходит газообмен. И вот эта одышка всегда сопровождается резким нарушением кислородного обмена, то есть гипоксемией (пониженное содержание кислорода в крови)», — сказал Чучалин.

Болезнь. Врач. Анализы
Болезнь. Врач. Анализы
СС0

Врач может судить о таком состоянии после пульсоксиметрии (неинвазивный метод определения степени насыщения крови кислородом, в основе которого лежит спектрофотометрический способ оценки количества гемоглобина в крови) с помощью малогабаритного прибора — пульсоксиметра.

Всем врачам академик Чучалин порекомендовал при подозрительных случаях обращаться именно к этому методу.

«Когда осматриваете таких больных, во-первых, защитите себя, обязательно наденьте маску на больного и на себя. Если пациент жалуется на одышку и сухой кашель, обязательно надо провести пульсоксиметрию, и, если цифра на приборе достигает 90%, больного отпускать нельзя, он нуждается в эффективной и высокопрофессиональной помощи», сказал Чучалин.

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