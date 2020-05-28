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Здоровье

Академик РАН рассказал, чем опасно долгое ношение масок и перчаток

Вирус COVID-19 надолго не задерживается на поверхностях, поэтому носить перчатки бесполезно, уверен заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ им. Сеченова, академик РАН Виталий Зверев.

Болезнь. Перчатки
Болезнь. Перчатки
СС0

А носить их долго еще и вредно — так можно легко заработать грибковые заболевания, пишет «Интерфакс».

«Все эксперименты, определяющие, что коронавирус живет 24−72 часа на поверхностях, на самом деле показывают не живой вирус, а следы его деятельности, геном, сам вирус при этом нежизнеспособен. Просто устроенные вирусы, типа полиомиелита, могут находиться во внешней среде очень долго, сколько угодно, в принципе. А такие, сложноустроенные вирусы — нет, долго не живут, а разлагаются», — пояснил Зверев.

На перчатках, уверяет академик, скапливаются и другие вредные микроорганизмы, которые мы несем с улицы домой или переносим на лицо, касаясь его руками.

Также перчатки вредят естественному защитному барьеру кожи — так, например, из-за них может развиться дерматит. То же самое касается и частого использования антисептиков.

Маску, по словам Зверева, нужно надевать в местах скопления людей — в метро, магазинах и так далее. Если носить ее все время на улице, она тоже может принести вред.

«И через два часа превращается из средства защиты в средство распространения инфекции: у нас кроме коронавируса масса всего другого в воздухе — бактерии, грибы, которые на маске оседают и потом могут вас заразить. Да и бабушки, например, не будут покупать новые маски, будут одной пользоваться все время», — сказал он.

Ученый отметил, что после карантинных мер он ожидает всплеск других заболеваний, таких как эмфизема легких, бронхиальная астма, грибковые, аллергические, бактериальные заболевания.

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