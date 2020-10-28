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Здоровье

Академик рассказал о людях с естественной «броней» от ковида

Специалисты отмечают по всему миру людей, которые не заболевают коронавирусом даже при неоднократном контакте с зараженными инфекцией, заявил академик РАН, директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян.

Масочный режим. Коронавирус.
Масочный режим. Коронавирус.
СС0

Чем объясняется такой «природный иммунитет», ученые пока не выяснили.

«Мы пока еще не можем сформулировать биомаркеры этой резистентности, но то, что есть определенная группа лиц, которые не заболевают при многократном контакте с больными, причем не просто с больными, а с больными, которые являются вирусовыделителями, — это действительно так», — сказал академик.

Академик подчеркнул — такую сопротивляемость коронавирусу у людей нельзя объяснить лишь соблюдением ими всех правил профилактики, в том числе использованием средств индивидуальной защиты, пишет bfm.ru.

Тесты и антитела

Кроме того, ученые фиксируют, что у доли переболевших COVID-19 антитела не выявляются спустя три месяца. Однако это не говорит о том, что у этих людей нет иммунитета, а означает, что антитела у них не выявляются доступными на текущий момент тест-системами.

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