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13 марта
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Здоровье

Актер Том Хэнкс показал фото из карантина. Секретные данные о первом случае COVID-2019

Голливудский актер Том Хэнкс и его супруга актриса Рита Уилсон находятся на карантине в Австралии. У звездной пары там обнаружили коронавирус.

Вирус, болезнь.
Вирус, болезнь.
visualhunt.com

Актер в Instagram рассказал о самочувствии и поблагодарил местных медиков за то, что те прекрасно заботятся о нем и о жене.

Хэнкс отметил, что для выздоровления нужно выполнять все предписания экспертов и провести какое-то время в изоляции, чтобы вирус не смог передаться дальше, пишет «Росбалт». И напомнил о людях, «для кого это (инфицирование) может привести к очень серьезной болезни».

Первый случай — в ноябре

Между тем появились данные, что коронавирус начал распространяться в Китае не с декабря, как считалось ранее, а с ноября — об этом со ссылкой на засекреченные правительством КНР данные пишет The South China Morning Post.

Первый заболевший появился в провинции Хубэй 17 ноября. Пациентом стал мужчина в возрасте 55 лет.

Дальше заболеваемость развивалась в геометрической прогрессии — к 15 ноября было около 30 инфицированных, спустя две недели — уже почти 400.

По данным на 13 марта, коронавирус нового типа во всем мире нашли уже у 131 тыс. 851 человека. Число смертей выросло до 4948.

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