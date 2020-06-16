Активность клещей на Алтае пошла на спад

В Алтайском крае начали отмечать спад активности клещей, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

С начала клещевого сезона (24 марта) в поликлиники края с жалобами на присасывание клещей обратилось 7 840 человек, из них более двух тысяч — дети до 14 лет.

В 4,6% случаев в снятых с людей клещах специалисты обнаружили вирус клещевого энцефалита. У 12,4% насекомых установлено наличие возбудителя иксодового клещевого боррелиоза.

Все пострадавшие прошли профилактическое лечение, заболевших клещевыми инфекциями среди них нет.

В регионе отмечают спад активности клещей, но опасность еще остается. Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют носить защитную одежду, регулярно проводить осмотр и применять репелленты.

По данным ведомства, акарицидную обработку в крае провели на площади 2378 га. Это территории парков, баз и зон отдыха, детских учреждений, скверов, кладбищ и так далее.