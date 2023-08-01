Народную артистку РСФСР Ирину Мирошниченко госпитализировали 30 июля с недомоганием. 1 августа у актрисы остановилось сердце, но врачи сумели восстановить сердцебиение, сообщает Telegram-канал "112".

У артистки выявили осложненную форму гриппа.

Ранее Ирина сообщала, что сама обратилась к медикам, почувствовав недомогание - высокую температуру и признаки простуды.

1 августа актрису срочно перевели в реанимацию после остановки сердца.

Сердцебиение удалось восстановить, но врачи оценивают состояние как тяжелое.

Сейчас Ирину Мирошниченко ввели в медикаментозную кому, ее жизнь поддерживает аппарат ИВЛ.

Накануне, 24 июля, Ирина Петровна отмечала свой День рождения - ей исполнился 81 год. Она уроженка Барнаула.

Ранее суд запретил оперировать новосибирскому хирургу - он оставил в ране пациентки салфетку.