У артистки выявили осложненную форму гриппа.
Ранее Ирина сообщала, что сама обратилась к медикам, почувствовав недомогание - высокую температуру и признаки простуды.
1 августа актрису срочно перевели в реанимацию после остановки сердца.
Сердцебиение удалось восстановить, но врачи оценивают состояние как тяжелое.
Сейчас Ирину Мирошниченко ввели в медикаментозную кому, ее жизнь поддерживает аппарат ИВЛ.
Накануне, 24 июля, Ирина Петровна отмечала свой День рождения - ей исполнился 81 год. Она уроженка Барнаула.
Ранее суд запретил оперировать новосибирскому хирургу - он оставил в ране пациентки салфетку.