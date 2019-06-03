Акушер-гинеколог медицинского центра « Сибирский институт репродукции и генетики человека » Елена Кравцова наблюдает беременных женщин, большинство из которых относится к группе высокого акушерского и перинатального риска. «Каждая беременность уникальна. Самое главное в жизни — здоровые дети», — говорит она, и в это безусловно веришь.

— Как вы пришли в свою профессию?

— Я из врачебной династии: моя бабушка была медиком в годы Великой Отечественной войны, мама — акушер-гинеколог с 48-летним стажем. Я всегда видела ее благодарных пациенток, которым она помогла выносить и родить ребенка. Поэтому еще со школы знала, что я стану врачом. Нашу династию решил продолжить и мой старший сын. Сейчас он студент второго курса Алтайского государственного медицинского университета.

В университете я видела себя только акушером, ведь рождение маленького человека — это чудо! Для меня профессия стала одним из смыслов жизни. Акушерству была посвящена диссертация, а потом и вся работа как врача проходила в стенах акушерского стационара.

— Сколько лет нужно, чтобы стать акушером, к которому стремятся попасть на прием?

— При условии ответственной учебы в вузе, думаю, не менее 10 лет. Это время самообразования и работы с наставниками. У каждого врача должно быть стремление постоянно познавать новое и практиковаться. Хороший врач учится всегда. Нельзя работать только на базовых знаниях.

— С чего начинается ваш день?

— Я доцент кафедры акушерства и гинекологии Алтайского государственного медицинского университета, поэтому мой день начинается с преподавания основ акушерства и гинекологии студентам-медикам. Кроме этого я веду занятия у врачей-ординаторов и практикующих врачей акушеров-гинекологов Барнаула и Алтайского края. Это предъявляет определенные требования к уровню не только теоретических, но и практических знаний. Поэтому самообразование и совершенствование как теоретика и клинициста — это то, чем занимаюсь постоянно.

Акушер-гинеколог Елена Кравцова. Дмитрий Лямзин.

— В чем особенность вашей профессии?

— Каждая беременность уникальна. Тем более, если речь идет о женщинах, которые наблюдаются в «Сибирском институте репродукции и генетики человека». Я веду диспансерное наблюдение женщин, у большинства из который беременность наступила в результате вспомогательных репродуктивных технологий, например, экстракорпорального (вне тела) оплодотворения (ЭКО) или более тонкой методики интрацитоплазматической инъекции сперматозоида в яйцеклетку (ИКСИ).

Таким пациенткам мало 12-минутной консультации в районной поликлинике. Беременность, полученная с таким трудом, предъявляет к врачу высокие требования. И наша цель — довести каждую беременность до доношенного срока и дать родить женщине здорового ребенка!

— В чем особенность таких пациенток?

— Беременность у таких пациенток наступает на фоне гормональной поддержки. Часто это пациентки старшего репродуктивного возраста, и, как следствие, с багажом не только гинекологических, но и экстрагенитальных заболеваний: сердечно-сосудистой, эндокринной, мочевыводящей систем. У них крайне высок риск невынашивания на протяжении всей беременности. Поэтому мы ведем тщательный контроль каждого триместра беременности.

В нашей клинике очень сильная лаборатория с колоссальным спектром возможных исследований. Я могу в самые короткие сроки получить результаты обследования пациентки, чтобы принять решение по корригирующей терапии.

Акушер-гинеколог Елена Кравцова. Дмитрий Лямзин.

УЗ-диагностику проводит врач Марина Желябовская на аппарате экспертного класса, она имеет огромный опыт обследования именно беременных и сертификат международного образца по перинатальной диагностике.

Мы очень тесно сотрудничаем со смежными специалистами: терапевтом, урологом, окулистом, отоларингологом, эндокринологом, генетиком, сосудистым хирургом, которые работают в нашем центре. При диагностике у пациентки какого-либо отклонения от физиологического течения беременности вопрос о дальнейшей тактике ее ведения решается коллегиально.

— Как пациентке правильно прийти к беременности, если она относится к высокой группе риска?

— В акушерстве большое внимание уделяется профилактике возможных осложнений. Самые эффективные — профилактические мероприятия, которые проводятся на этапе подготовки к беременности. Мы должны подготовить супружескую пару к этому этапу жизни, потому что во время беременности медики крайне ограничены в возможностях как диагностики заболеваний, так и в выборе терапии.

— Вам приводят «ваших» детей?

— Конечно, они у нас все такие красивые, долгожданные, позитивные. Они выношены, рождены и растут в бесконечной любви!

— О чем вы мечтаете?

— Мои мечты связаны с семьей. Я хочу, чтобы мой младший ребенок, который на днях выпустился из садика, пошел по моим стопам. Учитывая его целеустремленность, я считаю, что он может стать очень хорошим врачом. А еще, сама испытав счастье быть мамой, я хочу, чтобы все мои пациентки смогли почувствовать самое сильное в жизни чувство — любовь к своему ребенку.

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