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Здоровье

Александр Масляков повторно заболел ковидом, срочно ищут замену

Телеведущий Александр Масляков из-за повторного заражения коронавирусом будет заменен на другого ведущего в 1/8 финала, пишет Газета.Ru.

Александр Масляков.
Александр Масляков.
kremlin.ru

Предполагалось, что вместо Маслякова на сцену выйдет Иван Ургант, однако актер и сценарист Денис Косяков на своем YouTube-канале заявил, что это будет Дмитрий Нагиев.

«Секрет раскрыт — я знаю, кто теперь будет вести КВН, как минимум „восьмушки“, а дальше видно будет… Итак, новым ведущим КВН будет Дмитрий Нагиев», — сказал он.

Съемка игры КВН пройдет 17 февраля.

Масляков не пропустил с 1964 года ни одну игру Высшей лиги КВН.

Ранее Масляков поделился планами о заслуженном отдыхе от КВН.

В октябре прошлого года Александр Масляков стал полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовых актов.

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