2 апреля
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Здоровье

Алкоголик или любитель выпить? Ученые выяснили, чем они отличаются

Недавно Лента.ру привела мнение психиатра, что алкоголик — это каждый, кто выпивает чаще одного раза в две недели. «Медицинский портал» решил разобраться, так ли это и как распознать начинающийся алкоголизм.

Пьянство. Алкоголизм.
Пьянство. Алкоголизм.
Pixabay.com

Вообще-то, в России разработаны рекомендации по диагностике и лечению алкогольной зависимости. Так что все уже придумано до нас.

И вот там указано: частое употребление алкоголя позволяет лишь предположить, что человек — алкоголик. Но диагноз «алкоголизм» на этом основании поставить никак нельзя — нужно детальное обследование.

Кто такой алкоголик

Диагноз алкоголизма ставят людям, у которых в течение последнего года какое-то время наблюдались три из перечисленных симптомов.

  1. Сильное желание выпить, труднопреодолимая тяга к алкоголю.
  2. Снижение способности контролировать выпивку — дозы алкоголя и продолжительность. Это сопровождается длительным употреблением больших количеств алкоголя и безуспешными попытками контролировать его.
  3. При прекращении употребления алкоголя появление синдрома отмены (абстинентного синдрома). Для борьбы с ним люди снова пьют алкоголь или сходные вещества.
Пьянство. Алкоголизм.
Пьянство. Алкоголизм.
Pixabay.com
  1. Изменение толерантности к алкоголю: требуется все большее количество или при употреблении тех же доз эффект усиливается.
  2. Поглощенность употреблением алкоголя. Ради выпивки люди полностью или частично отказываются от других интересов. На алкоголь и восстановление после его приема тратится очень много времени.
  3. Продолжение употребления спиртосодержащих напитков — вопреки явным признакам вредных последствий.

Если у вас нет трех признаков — очевидно, вы все же не алкоголик. А просто любите выпить. Ну — или не любите.

Пьянство.
Пьянство.
Pixabay.com

На что влияет количество

Как видите, количество рюмок тут вообще не учитывается. И все же количество выпитого может быть фактором риска развития алкоголизма — почувствуйте разницу. Злоупотребление алкоголем и неумеренная выпивка связаны с развитием зависимости.

Американский Национальный институт проблем злоупотребления алкоголем и алкоголизма полагает: злоупотреблять — это принимать более 3 (для женщин) и более 4 (для мужчин) стандартных порций спиртных напитков в течение любого дня.

Стандартная доза — это эквивалент 10 грамм чистого спирта. Чтобы понять, сколько это, воспользуйтесь вот этим соотношением.

Дегустация водки.
Дегустация водки.
Михаил Хаустов
  • В 1 банке пива (330 мл) крепостью 5% - 13 г чистого спирта.
  • В 1 бокале вина (140 мл) крепостью 12% - 13,3 г чистого спирта.
  • В 1 рюмке крепкого алкоголя (40 мл) крепостью 40% - 12,6 г чистого спиртa.

В общем, не злоупотребляйте.

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