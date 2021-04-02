Алкоголик или любитель выпить? Ученые выяснили, чем они отличаются

Вообще-то, в России разработаны рекомендации по диагностике и лечению алкогольной зависимости. Так что все уже придумано до нас.
И вот там указано: частое употребление алкоголя позволяет лишь предположить, что человек — алкоголик. Но диагноз «алкоголизм» на этом основании поставить никак нельзя — нужно детальное обследование.
Кто такой алкоголик
Диагноз алкоголизма ставят людям, у которых в течение последнего года какое-то время наблюдались три из перечисленных симптомов.
- Сильное желание выпить, труднопреодолимая тяга к алкоголю.
- Снижение способности контролировать выпивку — дозы алкоголя и продолжительность. Это сопровождается длительным употреблением больших количеств алкоголя и безуспешными попытками контролировать его.
- При прекращении употребления алкоголя появление синдрома отмены (абстинентного синдрома). Для борьбы с ним люди снова пьют алкоголь или сходные вещества.
- Изменение толерантности к алкоголю: требуется все большее количество или при употреблении тех же доз эффект усиливается.
- Поглощенность употреблением алкоголя. Ради выпивки люди полностью или частично отказываются от других интересов. На алкоголь и восстановление после его приема тратится очень много времени.
- Продолжение употребления спиртосодержащих напитков — вопреки явным признакам вредных последствий.
Если у вас нет трех признаков — очевидно, вы все же не алкоголик. А просто любите выпить. Ну — или не любите.
На что влияет количество
Как видите, количество рюмок тут вообще не учитывается. И все же количество выпитого может быть фактором риска развития алкоголизма — почувствуйте разницу. Злоупотребление алкоголем и неумеренная выпивка связаны с развитием зависимости.
Американский Национальный институт проблем злоупотребления алкоголем и алкоголизма полагает: злоупотреблять — это принимать более 3 (для женщин) и более 4 (для мужчин) стандартных порций спиртных напитков в течение любого дня.
Стандартная доза — это эквивалент 10 грамм чистого спирта. Чтобы понять, сколько это, воспользуйтесь вот этим соотношением.
- В 1 банке пива (330 мл) крепостью 5% - 13 г чистого спирта.
- В 1 бокале вина (140 мл) крепостью 12% - 13,3 г чистого спирта.
- В 1 рюмке крепкого алкоголя (40 мл) крепостью 40% - 12,6 г чистого спиртa.
В общем, не злоупотребляйте.