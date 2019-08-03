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Здоровье

Аллергологи обнаружили опасный ингредиент, скрытый во многих продуктах питания

Американские исследователи из Северо-Западного университета заявили, что аллергия на кунжут — и довольно в тяжелых формах — встречается чаще, чем предполагалось ранее, пишет «РГ» со ссылкой на Medicalxpress.

Булочка с кунжутом.
Булочка с кунжутом.

«Кунжут содержится во многих продуктах питания в качестве скрытого ингредиента. Его употребления сложно избежать, — говорит профессор педиатрии и медицины в Северо-западном университете доктор Ручи Гупта. Между тем, присутствующие в продуктах семена могут стать причиной тяжелой аллергической реакции.

В отличие, например, от распространенной аллергии на молоко или яйца, которая часто развивается в раннем возрасте, аллергия на кунжут поражает детей и взрослых в одинаковой степени.

Кроме того, у четырех из пяти пациентов с особой реакцией на кунжут есть как минимум еще одна пищевая аллергия. Так, более половины имеют аллергию на арахис, треть — на орехи, четверть — на яйца и каждый пятый — на коровье молоко.

Специалисты считают, что кунжут необходимо добавить в список основных пищевых аллергенов и обязательно сопровождать продукты с его содержанием специальной маркировкой.

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