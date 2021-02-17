В 2020 году Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК ) направил более 400 млн рублей на мероприятия по снижению риска распространения COVID-19. Средства пошли на защиту здоровья и социальную поддержку сотрудников и ветеранов предприятия, а также жителей Заринска.

Алтай-Кокс направил более 400 млн рублей на защиту от COVID-19.

Для защиты работников от заражения коронавирусной инфекцией дополнительно к используемым на производстве средствам индивидуальной защиты закупили более 2,5 млн масок, более 500 тысяч пар перчаток и более 5 тысяч индивидуальных антисептических средств.

В подразделениях Алтай-Кокса в течение 2020 года установили рециркуляторы для очистки воздуха, санитайзеры, увеличили частоту уборки и дезинфекции помещений, оборудовали все контрольно-пропускные пункты бесконтактной термометрией и тепловизорами.

Поддержка в период борьбы с COVID-19. ОАО «Алтай-Кокс»

На предприятии организовано регулярное тестирование 100% сотрудников на коронавирус. Для профилактики других инфекционных заболеваний проведена бесплатная вакцинация от гриппа и пневмококка.

На фоне пандемии Алтай-Кокс совместно с социальным партнером Группы НЛМК — благотворительным фондом «Милосердие» оказали материальную поддержку многодетным семьям работников. Более 3,5 тысяч продуктовых наборов передали малообеспеченным семьям Заринска, а также ветеранам предприятия.

Работники Алтай-Кокса, чей среднемесячный заработок ниже 120 тысяч рублей, накануне нового года получили от Группы НЛМК единовременную денежную помощь в размере 30 тысяч рублей.

Поддержка в период борьбы с COVID-19. ОАО «Алтай-Кокс»

Информация об Алтай-Коксе

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Больше информации на сайте Алтай-Кокса: altai.nlmk.com/ru

Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com