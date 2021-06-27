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Здоровье

Алтай стал 18 регионом в стране, где введена обязательная вакцинация от ковида

Роспотребнадзор Республики Алтай ввел на территории региона обязательную вакцинацию для работников отраслей, которые входят в группу риска, сообщает ТАСС.

Вакцина. Коронавирус.
Вакцина. Коронавирус.
CC0

«Обязательной вакцинации будут подлежать все работники сферы обслуживания, государственные и муниципальные служащие, военнослужащие, работники сферы образования, правоохранительных органов и других категорий. До 1 июля работодатели должны подать списки работников, подлежащих вакцинации, в медицинскую сеть», — рассказал официальный представитель ведомства.

До 30 июля все должны быть привиты первым компонентом вакцины. Вторая аппликация должна быть проведена не позднее 30 августа.

Таким образом в республике рассчитывают к концу лета привить не менее 60% населения.

В списке категорий граждан, подлежащих обязательной вакцинации, также работники многофункциональных центров, транспорта, почты, детских лагерей, санаториев.

По данным Роспотребнадзора, за последние две недели темпы вакцинации в регионе снизились в 1,7 раза. Прививку получили всего 16% жителей республики.

Таким образом Горный Алтай стал 18-м регионом, где введена обязательная вакцинация.

Из-за новой волны эпидемии власти вводят ограничения и обязательную вакцинацию — к этой мере прибегли уже 17 регионов. Это — Калининградская, Брянская области, Москва, Подмосковье, Сахалин, Ленинградская и Тверская области, Санкт-Петербург, Тула, Башкортостан, Кемеровская область, Ненецкий АО, Нижегородская область, Хабаровский край, Мурманская область, Краснодарский край и Свердловская область, пишет polit.ru.

При этом первый регион России уже объявил о локдауне — к этому прибегли в Бурятии.

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