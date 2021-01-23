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Здоровье

Алтай вошел в число регионов с наименьшим темпом прироста COVID-19 за сутки

Темп прироста COVID-19 за сутки в Республике Алтай составляет 0,3%, сообщает РИА Новости. Это один из наименьших коэффициентов среди других регионов России.

Пандемия. Вирус. Дети
Пандемия. Вирус. Дети
unsplash.com

Федеральный оперштаб по коронавирусу рассказал, что наименьший темп прироста COVID-19 в Туве. Там этот коэффициент составил 0,1% — самый низкий в России.

На втором месте Ямало-Ненецкий автономный округ, Москва, Республика Алтай, Магаданская область — 0,3%.

Завершает тройку Еврейская автономная область, Республика Ингушетия, Кемеровская область, Костромская область, Томская область, Чеченская Республика, Новосибирская область. Здесь коэффициент составил — 0,4%.

Напомним, за последние сутки в Алтайском крае выявили 193 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. За весь период пандемии в крае заболели 37 509 человек.

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