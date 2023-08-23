Алтайские биологи рассказали, опасно ли есть гиганские грибы

В Алтайском крае стали находить огромные грибы весом от одного килограмма. Биолог АлтГУ рассказал , чем могут быть опасны такие гиганты.

Напомним, что ранее гриб дождевик весом в три кг нашли недалеко от Заринска. А еще один, который весил целых девять кг, вырос в селе Родино.

Кандидат биологических наук Наталья Сперанская рассказала, что гриб гигант - это лангермания гигантская. Она съедобная, но срывать ее нельзя, так как экземпляр занесен в Красную книгу.

Обычные большие грибы употреблять можно. Навредить могут только те, которые растут возле дорог, поскольку впитывают в себя газы. А если грибы нашли в лесу, то нет разницы, какого они размера.