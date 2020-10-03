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Здоровье

Алтайские больницы получили гуманитарную помощь для борьбы с COVID-19

Краевая общественная организация «Поддержка общественных инициатив» передала больницам региона 20 000 защитных экранов, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

Медицинские учреждения получили 20000 защитных экранов.
Медицинские учреждения получили 20000 защитных экранов.
http://zdravalt.ru

Гуманитарный груз передал Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко.

Защитные экраны изготовлены из прозрачного пластика, ими удобно пользоваться, легко дезинфицировать после каждого приема и можно использовать многократно.

Фонд уже не в первый раз отправляет поставку на Алтай. В июне 71 медучреждение края получило костюмы, респираторы, маски и перчатки на сумму более 42 млн. рублей.

«Организаторы надеются, что поступившие защитные маски позволят усилить меры безопасности и сохранить здоровье врачей и среднего медицинского персонала», — отмечают в краевом минздраве.

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