Алтайские больницы получили инновационные лекарства для коронавирусных пациентов

Препарат «Артлегиа» входит во временные методические рекомендации Минздрава РФ по профилактике, диагностике и лечению COVID-19.
Медики региона еще в конце 2020 года начали применять его при лечении пациентов.
Поставку организовали в рамках благотворительной кампании производителя — группы компаний «Р-Фарм».
«Препарат уже доказал свою эффективность в лечении пациентов. И хотелось бы отметить, что данная благотворительная акция станет хорошим подспорьем для медучреждений края», — прокомментировала главный врач Горбольницы № 4 Анна Каркавина.
Группа компаний направила в российские регионы десятки тысяч упаковок препарата «Артлегиа», общая стоимость которых превышает 1 млрд рублей.