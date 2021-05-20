Алтайские больницы получили инновационные лекарства для коронавирусных пациентов

Сразу 10 медицинских учреждений Алтайского края получили 1,6 тыс. упаковок лекарства для лечения среднетяжелых форм новой коронавирусной инфекции, сообщили в региональном минздраве.

Препарат для лечения пациентов с COVID-19.

Препарат «Артлегиа» входит во временные методические рекомендации Минздрава РФ по профилактике, диагностике и лечению COVID-19.

Медики региона еще в конце 2020 года начали применять его при лечении пациентов.

Поставку организовали в рамках благотворительной кампании производителя — группы компаний «Р-Фарм».

«Препарат уже доказал свою эффективность в лечении пациентов. И хотелось бы отметить, что данная благотворительная акция станет хорошим подспорьем для медучреждений края», — прокомментировала главный врач Горбольницы № 4 Анна Каркавина.

Группа компаний направила в российские регионы десятки тысяч упаковок препарата «Артлегиа», общая стоимость которых превышает 1 млрд рублей.