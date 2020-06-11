Алтайские больницы получили 17 реанимобилей

Один реанимобиль за свой счет купили депутаты «Единой России». Они пожертвовали свои месячные зарплаты в виде членских взносов на помощь в борьбе с пандемией коронавируса, сообщила пресс-служба партии.
Ключи от автомобиля передали главному врачу Горбольницы № 2 Рубцовска Сергею Воронкину. На базе данной больницы расположен филиал Центра медицины катастроф, который обслуживает Рубцовск и 13 районов. В среднем в месяц его специалисты совершают 35−45 выездов.
Еще 16 машин скорой помощи приобретены за счет бюджетных средств — потратили более 65 млн рублей. Автомобили получили станции скорой помощи Барнаула, Бийска и Рубцовска, межрайонных центров.
Также для эвакуации маленьких пациентов из районов края один реанимобиль передали в Центр охраны материнства и детства, рассказали в пресс-центре правительства региона.
В 2020 году планируется купить еще 16 автомобилей.
Итого парк скорой помощи в регионе составляет 338 машин, при этом лишь 18 из них класса «С».