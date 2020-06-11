Алтайские больницы получили 17 реанимобилей

Главным врачам медицинских организаций в Алтайском крае передали ключи от 17 автомобилей скорой помощи класса «С».

Один реанимобиль за свой счет купили депутаты «Единой России». Они пожертвовали свои месячные зарплаты в виде членских взносов на помощь в борьбе с пандемией коронавируса, сообщила пресс-служба партии.

Ключи от автомобиля передали главному врачу Горбольницы № 2 Рубцовска Сергею Воронкину. На базе данной больницы расположен филиал Центра медицины катастроф, который обслуживает Рубцовск и 13 районов. В среднем в месяц его специалисты совершают 35−45 выездов.

Еще 16 машин скорой помощи приобретены за счет бюджетных средств — потратили более 65 млн рублей. Автомобили получили станции скорой помощи Барнаула, Бийска и Рубцовска, межрайонных центров.

Также для эвакуации маленьких пациентов из районов края один реанимобиль передали в Центр охраны материнства и детства, рассказали в пресс-центре правительства региона.

В 2020 году планируется купить еще 16 автомобилей.

Итого парк скорой помощи в регионе составляет 338 машин, при этом лишь 18 из них класса «С».