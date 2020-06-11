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Здоровье

Алтайские больницы получили 17 реанимобилей

Главным врачам медицинских организаций в Алтайском крае передали ключи от 17 автомобилей скорой помощи класса «С».

Новые реанимобили передали алтайским врачам.
Новые реанимобили передали алтайским врачам.
altairegion22.ru

Один реанимобиль за свой счет купили депутаты «Единой России». Они пожертвовали свои месячные зарплаты в виде членских взносов на помощь в борьбе с пандемией коронавируса, сообщила пресс-служба партии.

Ключи от автомобиля передали главному врачу Горбольницы № 2 Рубцовска Сергею Воронкину. На базе данной больницы расположен филиал Центра медицины катастроф, который обслуживает Рубцовск и 13 районов. В среднем в месяц его специалисты совершают 35−45 выездов.

Еще 16 машин скорой помощи приобретены за счет бюджетных средств — потратили более 65 млн рублей. Автомобили получили станции скорой помощи Барнаула, Бийска и Рубцовска, межрайонных центров.

Также для эвакуации маленьких пациентов из районов края один реанимобиль передали в Центр охраны материнства и детства, рассказали в пресс-центре правительства региона.

В 2020 году планируется купить еще 16 автомобилей.

Итого парк скорой помощи в регионе составляет 338 машин, при этом лишь 18 из них класса «С».

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